تشكيل أستون فيلا - المحمدي أساسي وتريزيجيه على الدكة أمام واتفورد
السبت، 28 ديسمبر 2019 - 16:05
كتب : FilGoal
يشارك أحمد المحمدي أساسيا للمباراة الثانية على التوالي مع أستون فيلا، فيما يجلس محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء أمام واتفورد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.
تريزيجيه
النادي : أستون فيلا
المحمدي شارك في مباراة نورويتش سيتي كاملة، فيما خاض تريزيجيه 83 دقيقة من عمر اللقاء الذي انتهى بالفوز بنتيجة 1-0.
ويسعى أستون فيلا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والخروج من مناطق الهبوط إذ يحتل المركز الـ 18 برصيد 18 نقطة.
فيما يريد أصحاب الأرض مواصلة النتائج الإيجابية بعد فوز وتعادل للاقتراب من الفيلانز إذ يحتلون المركز الـ 19 برصيد 13 نقطة.
وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:
حراسة المرمى: توم هيتون
الدفاع: أحمد المحمدي – إزري كونشا – كورتني هووس – مات تارجت
الوسط: هنري لانسبيري – دوجلاس لويز – كونور هارويان
الهجوم: خوتا – ويسلي – جاك جيراليش
ويجلس على مقاعد البدلاء: نايلاند – جيلبرت – تشيستر – ناكامبا – أنور الغازي – جوناثان كودجايا - تريزيجيه
This is how we line up at Vicarage Road! 👊#WATAVL #AVFC pic.twitter.com/0iZnrosedU— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 28, 2019
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