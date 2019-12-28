1000 مشجع لـ المصري أمام بيراميدز في الكونفدرالية

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 15:38

كتب : عاطف شادي

محمود حمادة - بيراميدز - المصري

اتفق ناديا المصري وبيراميدز على حضور 1000 مشجع فقط للأول في مباراتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كما اتفق الطرفان على أن تكون مباراة الجولة الرابعة المقرر لها يوم 12 يناير المقبل بنفس الطريقة، 1000 مشجع للمضيف بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي.

ويلتقي المصري وبيراميدز في الجولة الثالثة والرابعة من الكونفدرالية الإفريقية لفض صراع صدارة المجموعة الأولى.

أخبار متعلقة

مؤتمر تشاتشيتش: سأستغل كل شيء للفوز على المصري.. وشاهدت السعيد في المونديال قائمة المصري – عودة العراقي وفريد شوقي لمباراة بيراميدز في الكونفدرالية مدرب المصري لـ في الجول: تمارض أموتو؟ شائعات فقط المصري لـ في الجول: معسكر السويس ساعدنا في الخروج من دوامة النتائج السيئة

والتقى الفريقان في الدوري منذ أقل من 10 أيام وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

طالع أيضا

برشلونة يُعير لاعبه إلى ريال بيتيس

المدير الرياضي لـ بشكتاش يحسم موقف النادي من الانتقال لـ ميلان

في الدرجة الثانية - بلدية المحلة يتدرب بكراته الخاصة

ريال سوسيداد يعلن إعارة أوديجارد لـ مانشستر سيتي

رونالدو: كرة القدم تأخذ أقل من ثلث وقتي.. وقد أتجه للتمثيل

تقرير: فيدال يقاضي برشلونة

في إفريقيا الكونفدرالية الإفريقية المصري بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

1000 مشجع لـ المصري أمام بيراميدز في الكونفدرالية 25 دقيقة | إفريقيا
برشلونة يُعير ألينيا إلى ريال بيتيس 40 دقيقة | أوروبا
المدير الرياضي لـ بيشكتاش: النني مستمر معنا لنهاية الموسم ساعة | المحترفون
استراحة في إفريقيا - زيسكو 0 الزمالك 0.. نهاية الشوط الأول ساعة | مصر
في الدرجة الثانية - بلدية المحلة يتدرب بكراته الخاصة ساعة | مصر
في يوم الأبرياء.. ريال سوسيداد يعلن إعارة أوديجارد لـ مانشستر سيتي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك