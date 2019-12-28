1000 مشجع لـ المصري أمام بيراميدز في الكونفدرالية

اتفق ناديا المصري وبيراميدز على حضور 1000 مشجع فقط للأول في مباراتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كما اتفق الطرفان على أن تكون مباراة الجولة الرابعة المقرر لها يوم 12 يناير المقبل بنفس الطريقة، 1000 مشجع للمضيف بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي.

ويلتقي المصري وبيراميدز في الجولة الثالثة والرابعة من الكونفدرالية الإفريقية لفض صراع صدارة المجموعة الأولى.

والتقى الفريقان في الدوري منذ أقل من 10 أيام وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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