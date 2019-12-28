جوارديولا: صراع اللقب؟ إجابتي واحدة ومكررة.. ولن نتأهل لدوري الأبطال إذا استسلمنا

إجابة واحدة فقط خرجت بشكل مُكرر من فم بيب جوارديولا عند سؤاله عن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري. إجابة تكررت أيضا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون.

ولفرهامبتون قهر مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في قمة مثيرة ونارية في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

سقوط مانشستر سيتي جعله مبتعدا عن المتصدر ليفربول بـ 14 نقطة كاملة مع مباراة مؤجلة للأخير أمام وست هام.

وقال جوارديولا: "ليس من المنطقي على الإطلاق التفكير في الصراع على لقب الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع (أمازون برايم) عقب المباراة "سئلت نفس السؤال طوال الفترة الأخيرة وإجابتي واحدة. نحن لا نفكر في لقب الدوري الإنجليزي".

وأوضح "نحن نفكر فقط في الانتصار في مبارياتنا".

وتابع "الفريق قاتل بشدة أمام ولفرهامبتون. لا أشعر بأي ندم. الكل قدم ما في وسعه من أجل الحفاظ على النتيجة ولكننا كنا نلعب بـ 10 لاعبين".

وعن سبب خروج كيفين دي بروين في الدقيقة 67، قال بيب "كان علي إخراج دي بروين من أجل إراحته لأننا سنلعب مباراة أخرى في أقل من 48 ساعة".

وأكمل حديثه قائلا: "أمامنا أقل من 48 ساعة قبل المباراة المقبلة وعلينا الاستعداد جيدا".

ويرى جوارديولا "لا يمكننا الاستسلام وإلا لن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ورفض بيب التعليق على قرارات تقنية الفيديو، قائلا: "لم أر قرارات الـVAR ولكن من الأفضل عدم الحديث نهائيا عن ذلك هذا العام".

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فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ38 في المركز الثالث.

مانشستر سيتي يلتقي مع شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة المقبلة، فيما يلعب ولفرهامبتون في اليوم ذاته مع ليفربول.

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