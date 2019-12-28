جوارديولا: صراع اللقب؟ إجابتي واحدة ومكررة.. ولن نتأهل لدوري الأبطال إذا استسلمنا

السبت، 28 ديسمبر 2019 - 00:44

كتب : FilGoal

جوارديولا - مانشستر سيتي

إجابة واحدة فقط خرجت بشكل مُكرر من فم بيب جوارديولا عند سؤاله عن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري. إجابة تكررت أيضا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون.

ولفرهامبتون قهر مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في قمة مثيرة ونارية في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

سقوط مانشستر سيتي جعله مبتعدا عن المتصدر ليفربول بـ 14 نقطة كاملة مع مباراة مؤجلة للأخير أمام وست هام.

أخبار متعلقة

نونو سانتو بعد قهر جوارديولا: يا لها من ليلة رائعة.. وسر سلاح تراوري أجمل هدايا الكريسماس لكلوب.. ولفرهامبتون يعذب سيتي بفوز ملحمي يقتل صراع الصدارة جوارديولا: أجويرو لا بديل له.. وهو من يحدد مستقبله "مانشستر سيتي كاد أن يتعاقد مع ميسي عن طريق الخطأ"

وقال جوارديولا: "ليس من المنطقي على الإطلاق التفكير في الصراع على لقب الدوري".

وأضاف في تصريحاته مع (أمازون برايم) عقب المباراة "سئلت نفس السؤال طوال الفترة الأخيرة وإجابتي واحدة. نحن لا نفكر في لقب الدوري الإنجليزي".

وأوضح "نحن نفكر فقط في الانتصار في مبارياتنا".

وتابع "الفريق قاتل بشدة أمام ولفرهامبتون. لا أشعر بأي ندم. الكل قدم ما في وسعه من أجل الحفاظ على النتيجة ولكننا كنا نلعب بـ 10 لاعبين".

وعن سبب خروج كيفين دي بروين في الدقيقة 67، قال بيب "كان علي إخراج دي بروين من أجل إراحته لأننا سنلعب مباراة أخرى في أقل من 48 ساعة".

وأكمل حديثه قائلا: "أمامنا أقل من 48 ساعة قبل المباراة المقبلة وعلينا الاستعداد جيدا".

ويرى جوارديولا "لا يمكننا الاستسلام وإلا لن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

ورفض بيب التعليق على قرارات تقنية الفيديو، قائلا: "لم أر قرارات الـVAR ولكن من الأفضل عدم الحديث نهائيا عن ذلك هذا العام".

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ38 في المركز الثالث.

مانشستر سيتي يلتقي مع شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة المقبلة، فيما يلعب ولفرهامبتون في اليوم ذاته مع ليفربول.

اقرأ أيضا:

تعادل مثير بين فيتا كلوب والترجي

كل ما قاله فايلر قبل مواجهة بلاتينيوم

هل يجدد بيراميدز عقد السعيد؟

رد فعل الزمالك بعد تعادل بريميرو ومازيمبي

عودة زلاتان إبراهيموفيتش

في إنجلترا مانشستر سيتي ولفرهامبتون

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والأهلي وقمم نارية 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: صراع اللقب؟ إجابتي واحدة ومكررة.. ولن نتأهل لدوري الأبطال إذا استسلمنا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نظرة على منافس الأهلي – بلاتينيوم.. ميزة هجومية وضعف دفاعي 39 دقيقة | تقرير في الجول
نونو سانتو بعد قهر جوارديولا: يا لها من ليلة رائعة.. وسر سلاح تراوري 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نظرة على منافس الزمالك.. نقاط قوة وضعف زيسكو يونايتد 43 دقيقة | إفريقيا
أجمل هدايا الكريسماس لكلوب.. ولفرهامبتون يعذب سيتي بفوز ملحمي يقتل صراع الصدارة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك