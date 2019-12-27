مؤتمر فايلر: كل مباراة أخوضها تمنحني فرصة تشكيل قاعدة معلومات عن منافسي الأهلي

تحدث السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن مواجهة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، مشيرا إلى "لا نفكر في أي شيء سوى هذا اللقاء".

الأهلي يستضيف بلاتينيوم في التاسعة مساءً يوم السبت في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر: "نتعامل مع كل مباراة على حدة. تركيزنا بالكامل الآن على لقاء بلاتينيوم دون التفكير في أي أمور أخرى".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كل مباراة أخوضها مع الأهلي تمنحني فرصة أكبر لتشكيل قاعدة معلومات عن منافسي الفريق في مختلف البطولات".

وتابع "درسنا بلاتينيوم جيدا ونسعى لتحقيق الانتصار لتحسين موقفنا في المجموعة".

وأكمل حديثه قائلا: "أثق بشدة في قدرات لاعبي الأهلي. جاهزون لتحقيق هدفنا المطلوب أمام بلاتينيوم".

وخسر الأهلي مباراته الأولى في مجموعات إفريقيا أمام النجم الساحلي التونسي، قبل أن ينتصر على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

بينما خسر بلاتينيوم الجولة الأولى أمام الهلال والجولة الثانية أمام النجم الساحلي، ليقبع في المركز الأخير في المجموعة.

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