أجمل هدايا الكريسماس لكلوب.. ولفرهامبتون يعذب سيتي بفوز ملحمي يقتل صراع الصدارة

اترفع الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول إلى 14 نقطة مع مباراة أقل لليفربول. ولفرهامبتون ينتصر على مانشستر سيتي في مباراة ملحمية.

فاز ولفرهامبتون على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي. فوز رفع الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول إلى 14 نقطة مع مباراة أقل لليفربول. ونحن لم نبلغ شهر يناير بعد.

الأهداف

سجل رحيم ستيرلينج هدفا مانشستر سيتي، فيما سجل أداما تراوري، وراؤول خيمنيز وات دوهيرتي أهداف ولفرهامبتون.

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التشكيل

بدأ بيب جوارديولا اللقاء بسيرخيو أجويرو ليعود للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ شفائه من الإصابة.

📋أوجويرو يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي #في_إنجلترا pic.twitter.com/SKMC4ThCBq — FilGoal (@FilGoal) December 27, 2019

ولفرهامبتون بذلك يكون قد فاز على مانشستر سيتي ذهابا وإيابا. أمر لم يحدث لمانشستر سيتي منذ فوز تشيلسي رفقة أنطونيو كونتي عليهم في قبل موسمين.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول كان ساخنا بين الفريقين. البداية كانت حماسية للاعبي ولفرهامبتون، والذين هددوا مرمى سيتي سريعا. حتى انفرد ديوجو جوتا في الدقيقة الـ11 ولمس الكرة بجانب إيديريسون مورايش، لكن الحارس البرازيلي أعاقه ليحتسب الحكم مارتن أتكنسون مخالفة، ويطرد إيديريسون مباشرة.

هنا اضطر بيب جوارديولا لإجراء أولى تبديلاته. شارك كلاوديو برافو بدلا من سيرخيو أجويرو العائد من إصابة.

جواو موتينيو نفذ المخالفة لكن ضعيفة في يد برافو.

الـVAR يحكم

مانشستر سيتي استعاد عافيته وبدأ الهجوم. وفي الدقيقة الـ23 سقط رياض محرز داخل منطقة الجزاء. سقوط لم يراه الحكم يرتقي لاحتساب ركلة جزاء، لكن تقنية الفيديو تدخلت واحتسبتها ركلة جزاء لصالح النجم الجزائري.

ستيرلينج نفذ ركلة الجزاء، لكن روي باتريشيو تصدى لها ببراعة. هنا تدخلت تقنية الفيديو مرة أخرى لتظهر تقدم الحارس وتعاد ركلة الجزاء.

رحيم سدد ركلة الجزاء وتصدى لها باتريشيو مرة أخرى، لكن ستيرلينج تابعها في المرمى الخالي ليسجل الهدف الأول أخيرا.

الشوط الثاني

مانشستر سيتي بدأ الشوط الثاني بتبديل ثان. بيب دفع بالمدافع الشاب إيريك جارسيا بدلا من رياض محرز.

ولم يحتج مانشستر سيتي سوى لأربع دقائق، قبل أن يضيف ستيرلينج هدفا ثانيا في الدقيقة الـ49. بينية رائعة من كيفين دي بروين، لينفرد ستيرلينج ويسدد الكرة ساقطة من فوق باتريشيو بطريقة رائعة مسجلا الثاني.

عودة أصحاب الأرض

لاعبو ولفرهامبتون استثاروا بعد تلقيهم الهدف الثاني. بدأت هنا مرحلة جديدة من ضغط كبير للاعبي الوولفرز. سدد راؤول خيمنيز كرة قوية في الدقيقة الـ51 اصطدمت بقدم مدافع سيتي ومرت بجانب القائم بقليل. الحكم هنا لم يرها واحتسب ركلة مرمى وسط اعتراضات لاعبو ولفرهامبتون والجماهير مطالبين بتدخل الـVAR على غرار اللقطات الماضية. لكن القانون واضع والركلات الركنية بالفعل ليست ضمن الحالات التي يعود فيها الحكم لتقنية الفيديو.

ضغط ولفرهامبتون أسفر عن الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ54. وتحديدا عن طريق أداما تراوري بالتخصص. النجم المالي كما سجل الهدفين في لقاء الدور الأول ونصر فريقه. بدأ هذه المرة مهمة محاولة إعادة فريقه بتصويبة رائعة سكنت شباك كلاوديو برافو.

أداما تراوري مجددا هدد مرمى برافو في الدقيقة الـ65 لكن برافو تصدى لتسديدته بصعوبة هذه المرة.

ووسط ضغط ولفرهامبتون. سدد كيفين دي بروين في الدقيقة الـ66 لكن في الشباك الخارجية.

ودي بروين كان الخارج الثالث في صفوف مانشستر سيتي. بيب دفع بـ إلكاي جوندوجان بدلا من دي بروين في الدقيقة الـ67.

تدخلات نونو سبيرتو

بعدما أنهى جواردويلا تبديلاته، بدأ نونو سبيرتو يتحرك من خارج الخطوط. وكان التبديل الأول في الدقيقة الـ73 بدخول جوني أوتو بدلا من روبن فيناجري.

بعد التبديل مباشرة كانت أقرب فرص ولفرهامبتون في الدقيقة الـ74. مخالفة نفذها جواو موتينيو وقابلها رومان سايس برأسية بجانب المرمى بقليل جدا.

مخالفة جديدة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ76 من نفذ المكان. نفذها موتينيو وأنقذها رودري برأسه من على خط المرمى قبل رأس سايس.

وجاء تبديل سبيرتو الثاني في الدقيقة الـ79 بدخول بيدرو نيتو بدلا من ديوجو جوتا.

دقائق مجنونة وعودة تاريخية

الجنون لم يتوقف هنا. أداما تراوري يظهر بلقطة تألق جديدة وإن لم يكن صاحب الهدف هذه المرة. النجم المالي ركل بنجامين ميندي بكتفه بعيدا وحصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية أرضية رائعة، قابلها راؤول خيمنيز بلمسة مسجلا التعادل في الدقيقة الـ81.

العودة اكتملت في الدقيقة الـ89. مات دوهيرتي حصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بيسراه راااائعة بجانب يد برافو في المرمى مسجلا الثالث.

رحيم ستيرلينج كاد يدرك التعادل في الدقيقة الـ91 من مخالفة رائعة، لكن كرته ارتطمت بالقائم، لتخرج إلى ركلة مرمى.

وأجرى ولفرهامبتون آخر التبديلات في الدقيقة الـ93 لإهدار الوقت بدخول ريان بينيت بدلا من راؤول خيمنيز، لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ30 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ38 في المركز الثالث.

مانشستر سيتي يلتقي مع شيفيلد يونايتد يوم الأحد في الجولة المقبلة، فيما يلعب ولفرهامبتون في اليوم ذاته مع ليفربول.































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