المجموعة تشتعل.. فيتا كلوب يُجبر الترجي على التعادل والرجاء يقهر شبيبة القبائل

اشتعلت الأمور تماما في المجموعة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعدما أجبر فيتا كلوب مستضيفه الترجي على التعادل، بينما نجح الرجاء البيضاوي في الانتصار على شبيبة القبائل.

الترجي التونسي تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام فيتا كلوب الكونغولي دون أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفشل الترجي بطل النسخة الماضية من البطولة، في كسر صمود فيتا كلوب، ليسقط في فخ التعادل الأول له في البطولة.

وسبق للترجي أن نجح في الانتصار على الرجاء البيضاوي في المغرب، قبل أن ينتصر على شبيبة القبائل الجزائري في تونس، ولكنه فشل في فعل ذلك أمام فيتا كلوب.

وسيطر الترجي بالكامل على مجريات المباراة بنسبة استحواذ تخطت الـ 70% ولكن الفرص الحقيقة لم تظهر على مرمى فيتا كلوب.

الفريق الكونغولي كاد يهز شباك الترجي من انفراد صريح في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، إلا أن الحكم أطلق صافرته معلنا عن نهاية اللقاء وسط اعتراضات من جانب فيتا كلوب.

حكم لقاء الترجي وفيتا كلوب منع انفراد صريح في أخر دقيقة لفيتا كلوب بسبب نهاية الوقت.. المباراة انتهت بالتعادل السلبي لتشتعل المجموعة #في_إفريقيا pic.twitter.com/6URjbg42D7 — FilGoal (@FilGoal) December 27, 2019

وحافظ الترجي التونسي على سجله بلا هزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الهزيمة 3-1 أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري الأبطال النسخة قبل الماضية.

ومنذ الهزيمة 3-1 أمام الأهلي، لعب الترجي 18 مباراة في دوري الأبطال ولم يعرف طعم الهزيمة أبدا.

ويطارد الترجي رقم الأهلي القياسي موسم 2005-06 وقتها لم يعرف المارد الأحمر طعم الهزيمة في 19 مباراة على التوالي.

ووصل الترجي للنقطة السابعة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما حقق فيتا كلوب نقطته الأولى.

صافرة مصرية

وفي لقاء آخر نجح الرجاء المغربي في الانتصار على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل لا شيء.

اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس، أداره الحكم المصري محمد معروف.

محاولات الرجاء لم تفلح في الشوط الأول لهز شباك شبيبة القبائل، قبل أن يحدث ذلك مرتين في دقيقتين.

بين مالانجو سجل أولا للرجاء في الدقيقة 51 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتبعه مباشرة سفيان رحيمي بهدف ثان أنهى آمال شبيبة القبائل.

وكاد الشبيبة أن يُقلص الفارق في الدقيقة 80 لولا القائم الذي تعاطف مع أصحاب الأرض.

وحقق الرجاء المغربي فوزه الثاني على التوالي، ليصل للنقطة السادسة في المركز الثاني خلف المتصدر الترجي بفارق نقطة وحيدة.

بينما خسر شبيبة القبائل للمرة الثانية ليتجمد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة على النحو التالي:

(1) الترجي – 7 نقاط

(2) الرجاء – 6 نقاط

(3) شبيبة القبائل – 3 نقاط

(4) فيتا كلوب – نقطة

ويلعب الترجي التونسي خارج ملعبه أمام فيتا كلوب في الجولة الرابعة، بينما يستضيف شبيبة القبائل نظيره الرجاء في جولة قد ترسم بشكل كبير ملامح المجموعة النارية.

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