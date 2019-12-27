مصدر في بيراميدز لـ في الجول: سنحقق مطالب عبد الله السعيد لتمديد عقده معنا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز اقتراب النادي من الوصول لاتفاق مع عبد الله السعيد من أجل تمديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير في صفقة انتقال حر، على أن ينضم له عقب نهاية الموسم.

وتحدث مصدر فضل عدم ذكر اسمه قائلا: "سنحقق مطالب عبد الله السعيد من أجل استمراره معنا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عبد الله السعيد قائد بيراميدز وأهم عنصر في صفوف الفريق وسنحقق مطالبه".

وتابع "لن نختلف على الأمور المالية. لن تعيق بقائه معنا".

وأتم "عقب الوصول لاتفاق نهائي مع اللاعب على التجديد، سنعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي، واقتربنا بالفعل من ذلك".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق بدراسة الزمالك لفكرة التعاقد مع السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وانتقل السعيد إلى بيراميدز في يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي.

ووصل صاحب الـ 34 عاما لهدفه رقم 99 في الدوري المصري، ويتبقى له هدفا واحدا ويصبح تاسع لاعب مصري يدخل نادي المائة.

ويحتل عبد الله السعيد صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

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