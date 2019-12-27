الزمالك لـ في الجول: سعداء بنتيجة لقاء بريميرو دي أجوستو ومازيمبي

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 21:21

كتب : بسام أبوبكر

أشرف بنشرقي - الزمالك - سموحة

تحدث هاني زادة رئيس بعثة الزمالك في زامبيا، عن تعادل بريميرو دي أجوستو الأنجولي مع مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى "نحن سعداء بتلك النتيجة".

بريميرو دي أجوستو تعادل مع مازيمبي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي تضم الزمالك وزيسكو يونايتد. (طالع التفاصيل)

وقال زادة: "بعثة الزمالك شعرت بالسعادة بعد علمهم بالتعادل الإيجابي بين بريميرو ومازيمبي".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "بكل تأكيد النتيجة جيدة وتصب في صالحنا قبل لقاء زيسكو".

وتابع "نسعى لتحقيق الفوز أمام زيسكو للاستفادة من نتيجة التعادل. الكل سيبذل أقصى ما لديه لتحقيق ذلك".

التعادل رفع رصيد مازيمبي للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما ارتفع رصيد بريميرو دي أوجوستو للنقطة الثانية في المركز الثالث.

وبذلك يستمر الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط خلف مازيمبي، وقبل مباراة الفريق الأبيض مع زيسكو الذي يحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام زيسكو من هنا

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