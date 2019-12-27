عاد إليكم من جديد فكونوا على الموعد.. رسميا – إبراهيموفيتش إلى ميلان

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 20:32

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي بشكل رسمي عن تعاقده مع الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش في صفقة انتقال حر.

ووقع إبراهيموفيتش على عقود انضمامه لـ ميلان لمدة 6 أشهر مع قابلية التجديد لموسم آخر عقب نهاية الموسم.

وأشار النادي في بيانه الرسمي إلى "إبراهيموفيتش سيصل إلى ميلانو في الثاني من شهر يناير المقبل لإتمام إجراءات الكشف الطبي قبل تقديمه في مؤتمر صحفي للجماهير".

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وتحدث إبراهيموفيتش عقب انضمامه لـ ميلان، قائلا: "عدت من جديد إلى الفريق الذي احترمه بشدة وإلى المدينة التي أحبها".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ ميلان "سأقاتل مع زملائي من أجل تغيير مسار موسم ميلان".

وأتم "سأفعل كل ما في وسعي لأجعل ذلك ممكننا".

صاحب الـ 38 عاما سبق له ارتداء قميص ميلان في الفترة ما بين 2010 و2012.

وانضم إبراهيموفيتش في أغسطس من عام 2010 إلى ميلان على سبيل الإعارة قادما من برشلونة، قبل أن يضم المهاجم السويدي بشكل نهائي.

ولعب إبراهيموفيتش 85 مباراة بقميص ميلان في كل البطولات، ونجح في تسجيل 56 هدفا وصناعة 24.

ورفع إبراهيموفيتش لقب الدوري الإيطالي موسم 2010-11 مع ميلان، إلى جانب لقب السوبر الإيطالي في نفس العام.

لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق سجل 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.

ويعاني ميلان تهديفيا على المستوى المحلي، إذ سجل لاعبو الروسونيري 16 هدفا فقط في 17 جولة.

ويحتل ميلان المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة من 17 مباراة.

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