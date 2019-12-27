كلوب يرفض الحديث عن حسم لقب الدوري الإنجليزي

الجمعة، 27 ديسمبر 2019 - 11:01

كتب : FilGoal

فيرمينو - ليفربول - ليستر سيتي - كلوب

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الحديث بأن صراع لقب الدوري الإنجليزي قد انتهى بعد الفوز على ليستر سيتي برباعية دون مقابل.

لاعبو ليفربول عادوا بانتصار كاسح على منافسهم المباشر ووسعوا الفارق إلى 13 نقطة رغم خوضهم مباراة أقل من منافسيهم (طالع التفاصيل).

كلوب قال عقب نهاية اللقاء عن صراع لقب الدوري الإنجليزي: "لا يمكنني تقليل الاهتمام بأن المنافسة قد انتهت لأكون أمينا".

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وواصل "يمكنني أن أكتب القصص بنفسي، لم يحدث من قبل في تاريخ كرة القدم الإنجليزية أن فريق كان لديه تقدم كبير وفقّد الصدارة. هذا يبدو سلبيا في أذني، فلماذا نفكر في شيء من هذا القبيل؟".

وأضاف "نحن نركز على المباراة التالية، لدينا مواجهات مع ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد وإيفرتون وتوتنهام ومانشستر يونايتد، هذا لا يبدو وكأنه شيء حُسم، علينا أن نكون صادقين".

وأتم "سنحاول التأكد من استعدادنا لهذه المباريات، وفارق النقاط لا يعود إلينا".

مانشستر سيتي لديه مواجهة في ختام الجولة الـ 19 أمام ولفرهامبتون يسعى من خلالها الفوز لاقتناص المركز الثاني وتقليص الفارق مع الريدز إلى 11 نقطة.

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