سلة – سيدات الأهلي يتوجن بدوري المرتبط بالفوز على الجزيرة

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

كرة سلة - سيدات الأهلي

توج فريق السيدات لكرة السلة بالأهلي بدوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي رسميا اليوم الخميس عقب تغلب الفريق الأول على الجزيرة بنتيجة 82-60 في إياب نهائي البطولة الذي أقيم بملعب الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وكان فريق الناشئات تحت 18 عاما حقق الفوز في وقت سابق اليوم على الجزيرة بنتيجة 55-23.

ليعود الأهلي من بعيد ويتوج باللقب، بعدما كان يحتاج الجزيرة فوز الفريق الأول فقط للتتويج.

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وكان الجزيرة فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 76-72، بينما فاز فريق الأهلي تحت 18 على الجزيرة في ذلك الوقت.

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