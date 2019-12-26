سلة – سيدات الأهلي يتوجن بدوري المرتبط بالفوز على الجزيرة

توج فريق السيدات لكرة السلة بالأهلي بدوري المرتبط للمرة الخامسة على التوالي رسميا اليوم الخميس عقب تغلب الفريق الأول على الجزيرة بنتيجة 82-60 في إياب نهائي البطولة الذي أقيم بملعب الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وكان فريق الناشئات تحت 18 عاما حقق الفوز في وقت سابق اليوم على الجزيرة بنتيجة 55-23.

ليعود الأهلي من بعيد ويتوج باللقب، بعدما كان يحتاج الجزيرة فوز الفريق الأول فقط للتتويج.

وكان الجزيرة فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 76-72، بينما فاز فريق الأهلي تحت 18 على الجزيرة في ذلك الوقت.

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