خبر في الجول – الزمالك يفكر في إمكانية ضم عبد الله السعيد.. وأمران يحسمان الصفقة

ما كان قريبا للغاية من الحدوث في 2018، قد يحدث مع بداية عام 2020. هنا نتحدث عن ارتداء عبد الله السعيد لقميص الزمالك.

مسؤولو الزمالك يدرسون في الوقت الحالي فكرة التعاقد مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com بحديث بعض من مسؤولي الزمالك مع عبد الله السعيد لمعرفة موقفه من الانضمام للقلعة البيضاء في يناير المقبل.

عبد الله السعيد أبدى عدم اعتراضه بشكل مبدئي من الانضمام لـ الزمالك، ولكن على الأخير حسم تفكيره بشكل نهائي من التعاقد مع اللاعب.

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير في صفقة انتقال حر، على أن ينضم له عقب نهاية الموسم. ولكن الزمالك يفكر في التعاقد معه في يناير وهنا عليه الوصول لاتفاق مع بيراميدز.

ما يحسم مصير عبد الله السعيد

حتى الآن لم يدخل الزمالك المرحلة الجدية في صفقة عبد الله السعيد، ومن هنا لم يصل لاتفاق نهائي مع اللاعب حول مدة وقيمة عقده مع القلعة البيضاء، حسبما علم FilGoal.com.

الأمر الأول الذي يحسم انضمام عبد الله السعيد للزمالك هو وصول النادي لاتفاق مادي مع اللاعب.

لكن ليس ذلك فقط ما يحسم مصير عبد الله السعيد، فأمر آخر قد يكون حاسما بشدة لإمكانية إتمام الصفقة من عدمها، وهو موقف الجهاز الفني لـ الزمالك.

الزمالك يحق له إجراء صفقة واحدة فقط في يناير المقبل، لتصبح قائمة 30 لاعبا.

انضمام عبد الله السعيد، في حالة حدوثه، فأن اللاعب سيشارك بشكل طبيعي في المواجهات المحلية، ولكن اللاعب لن يحق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا مع الفارس الأبيض.

عبد الله السعيد شارك مع بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم، وهو ما يجعله لن يشارك مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وهو ما يجعل موقف الجهاز الفني لـ الزمالك حاسما بشكل كبير لصفقة صانع ألعاب منتخب مصر، حسبما علم FilGoal.com.

موافقة الجهاز الفني لـ الزمالك على التعاقد مع عبد الله السعيد، رغم عدم إمكانية الاعتماد عليه في بطولة إفريقيا، ستكون حاسمة في مصير الصفقة.

ولم يدخل الزمالك حتى اللحظة في محادثات مع مسؤولي بيراميدز بخصوص عبد الله السعيد.

وانتقل السعيد إلى بيراميدز في يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي.

مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز تحدث مع FilGoal.com في وقت سابق عن عبد الله السعيد ليكشف رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب. (طالع التفاصيل)

ووصل صاحب الـ 34 عاما لهدفه رقم 99 في الدوري المصري، ويتبقى له هدفا واحدا ويصبح تاسع لاعب مصري يدخل نادي المائة.

ويحتل عبد الله السعيد صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

video:1

طالع أيضا

مورينيو يتحدث عن مستقبل إريكسن

بمشاركة حجازي.. وست بروميتش في القمة

بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يتذوق الفوز مجددا

حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره

سكاي تحسم مستقبل إبراهيموفيتش

مدافع ليفربول: التتويج بالدوري حلم