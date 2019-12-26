مارادونا بالـ "شورت" في مقر رئيس الأرجنتين الجديد

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 20:50

كتب : FilGoal

مارادونا في لقاء رئيس الأرجنتين

أصبح الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا أول رياضي يلتقي ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين الجديد.

ألبرتو فيرنانديز تولي قيادة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر الماضي بشكل رسمي، والتقى مدرب فريق خيمناسيا لا بلاتا الحالي بالمقر الرئاسي في لقاء استمر لمدة ساعة.

وعقب لقاء الرئيس ظهر مارادونا في شرفة قصر "كاسا روسادا" وهو يحمل نسخة مصغرة من كأس العالم، مثلما ظهر في عهد راؤول ألوفنسين عقب الفوز بكأس العالم 1986.

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Maradona besa una réplica en miniatura de la Copa del Mundo. (Maxi Failla)

مارادونا هتف من شرفة الرئيس قائلا: "لن يعودوا مجددا، لن يعودوا مجددا، ماكري انتقل (رئيس الأرجنتين السابق) إلى تايلاند".

Maradona saluda al centerna de personas que se reunió en frente a Casa Rosada. (Maxi Failla)

وحاول مارادونا مهاتفة الرئيس دون أن ينجح وفقا لشبكة "TyC Sports" ومن ثم تلقى مكالمة من الرئيس في الرابع عشر من ديسمبر الماضي.

مارادونا قال عبر إنستجرام حينها: "اليوم تلقيت مكالمة هاتفية من الرئيس الذي يدعم الشعب الأرجنتيني بكل فخر، هو ونائبه يعرفون أننا لن نقاتل من أجل الدولارات بل الخبز، نحن معك".

ويعد رئيس الأرجنتين الجديد من أنصار نادي أرجنتينوس جونيورز الذي بدأ من خلاله مارادونا مسيرته الكروية.

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