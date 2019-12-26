مدرب زيسكو لـ في الجول: لا نخشى الزمالك وسنلعب على الفوز فقط

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 20:59

كتب : محمد عبد العظيم

جورج لواندامينا - زيسكو

أكد جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي أن فريقه لا يخشى مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل قي ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال لواندامينا لـFilgoal.com: "الزمالك فريق كبير في إفريقيا وتوج بالكونفدرالية الموسم الماضي ولديه رصيد كبير من الخبرات لكن لا نخشى مواجهته إذ أن الملعب سيكون به 11 لاعبا ضد 11 آخرين".

وأضاف "سنلعب فقط على الفوز لأن وضعنا في المجموعة لن يحتمل فقدان نقاط جديدة، لذلك سنهاجم الزمالك وأعلم أن الزمالك مؤخرا حقق نتائج سلبية في الدوري المحلي لكنه لديه لاعبين كبار ومدرب خبير في إفريقيا".

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وأكمل "بالطبع الخبرات تحسم هؤلاء المباريات مثل مباراتنا مع مازيمبي لكن في مباراة الزمالك سنلعب بكل حماس و عزيمة على الفوز لذلك فإن الكفة ستكون متساوية".

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط خلف مازيمبي المتصدر صاحب الست نقاط بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

وحقق زيسكو نقطة وحيدة من التعادل مع بريميرو دي أجوستو، أما الفارس الأبيض فخسر مباراته الافتتاحية على يد مازيمبي قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية.

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