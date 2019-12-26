مدرب زيسكو لـ في الجول: لا نخشى الزمالك وسنلعب على الفوز فقط

أكد جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي أن فريقه لا يخشى مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل قي ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال لواندامينا لـFilgoal.com: "الزمالك فريق كبير في إفريقيا وتوج بالكونفدرالية الموسم الماضي ولديه رصيد كبير من الخبرات لكن لا نخشى مواجهته إذ أن الملعب سيكون به 11 لاعبا ضد 11 آخرين".