في الجول يكشف – حقيقة أزمة أحذية الزمالك

تخلفت أحذية لاعبي الزمالك عن بقية أمتعة البعثة المسافرة إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن النادي قام بعمل محضر لإثبات حالة تخلف الأحذية عن بقية أمتعة الرحلة، وذلك لاستردادها فور ظهورها وإثبات الحالة.

هل يشكل الأمر أزمة للزمالك؟

حسبما علم FilGoal.com فإن عدم ظهور الأحذية لن يشكل أزمة للنادي الأبيض، حيث سيقوم مسؤولو البعثة التي يرأسها هاني زادة عضو مجلس الإدارة بشراء أحذية للاعبين للعب المباراة الهامة دون مشاكل، حال عدم ظهور الأحذية.

الزمالك حصد 3 نقاط من جولتين، حيث فاز على بريمييرو دو أجوستو الأنجولي في القاهرة 2-0، عقب خسارته من مازيمبي الكونغولي في لومومباشي 3-0.

ويحتل الزمالك وصافة المجموعة خلف مازيمبي صاحب الـ6 نقاط، وأمام زيسكو وأجوستو اللذين يملكان نقطة واحدة لكل منهما، قبل مباراة يوم السبت المقبل.

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