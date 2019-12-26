في الجول يكشف – حقيقة أزمة أحذية الزمالك

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 12:17

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الزمالك

تخلفت أحذية لاعبي الزمالك عن بقية أمتعة البعثة المسافرة إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن النادي قام بعمل محضر لإثبات حالة تخلف الأحذية عن بقية أمتعة الرحلة، وذلك لاستردادها فور ظهورها وإثبات الحالة.

هل يشكل الأمر أزمة للزمالك؟

أخبار متعلقة

طبيب الزمالك يعلن مدة غياب حازم إمام مدير الكرة في الإنتاج: باسم مرسي "طفل".. بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك باسم مرسي: فيريرا اجتمع بي قبل رحيله.. لو استمر لفاز الزمالك بالدوري سنويا

حسبما علم FilGoal.com فإن عدم ظهور الأحذية لن يشكل أزمة للنادي الأبيض، حيث سيقوم مسؤولو البعثة التي يرأسها هاني زادة عضو مجلس الإدارة بشراء أحذية للاعبين للعب المباراة الهامة دون مشاكل، حال عدم ظهور الأحذية.

الزمالك حصد 3 نقاط من جولتين، حيث فاز على بريمييرو دو أجوستو الأنجولي في القاهرة 2-0، عقب خسارته من مازيمبي الكونغولي في لومومباشي 3-0.

ويحتل الزمالك وصافة المجموعة خلف مازيمبي صاحب الـ6 نقاط، وأمام زيسكو وأجوستو اللذين يملكان نقطة واحدة لكل منهما، قبل مباراة يوم السبت المقبل.

طالع أيضا

الإنتاج الحربي: باسم مرسي بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك

باسم مرسي: كهربا سينجح مع الأهلي

باسم مرسي: لو استمر فيريرا لفاز الزمالك بالدوري سنويا

فضل: الدوري ينتهي 15 يونيو

السعيد: بيراميدز لم يسقط بعد

رغم الفوز.. إيهاب جلال: لعبنا أسوأ مباراة ضد الجيش

في إفريقيا أزمة أحذية الزمالك الزمالك زيسكو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مران الأهلي - إكرامي يشارك في جزء من التدريبات وفقرة خاصة للكرات العرضية.. حضور الخطيب 9 دقيقة | الدوري المصري
بعد عقوبة مرتضى.. اتحاد الكرة: لا نستطيع إيقاف قرارات اللجان القانونية 14 دقيقة | مصر
في الدرجة الثانية - ملعب مياه الدقهلية يستضيف مواجهة الزرقا ومنتخب السويس بسبب أزمة 2013 26 دقيقة | مصر
في الجول يكشف – حقيقة أزمة أحذية الزمالك 38 دقيقة | إفريقيا
قبل صدام الزمالك وزيسكو.. أندية مصر لم تفز في زامبيا منذ 22 عاما 50 دقيقة | تقرير في الجول
فانتازي الدوري المصري – لم تشكل فريقك منذ بداية البطولة؟ لا يهم.. الجوائز مازالت متاحة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك