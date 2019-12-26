مدير الكرة في الإنتاج: باسم مرسي "طفل".. بكى بحرقة لأنه لم يسجل في الزمالك

أشاد خالد مهدي مدير الكرة في فريق الإنتاج الحربي بباسم مرسي لاعب الفريق مشيرا إلى أن المهاجم الأسبق للزمالك يحتاج لاستعادة ثقته بنفسه ليعود إلى منتخب مصر.

وصرح مهدي عبر أون سبورت "باسم طفل يحتاج من يتحدث معه ليدرك أنه أفضل مهاجم في مصر. قلت له قبل الانضمام للإنتاج، لا تنظر للأموال، وإلا ابحث عن ناد آخر، معنا ستعود مجددا إلى منتخب مصر أو أي ناد آخر ترغب في الانتقال إليه. أراهن أنه سيرفع رأسي".

وواصل مدير الكرة في الإنتاج "لقد لعب مباراة سموحة مصابا، وأمام الزمالك كان يقاتل لإحراز هدف، وبكى بشدة في غرفة الملابس بعد المباراة، لأنه لم يسجل".

وأتم تصريحاته "خسرنا نقطتين أمام الزمالك، وبهذه الروح وتواجد باسم مرسي وحماسه سيكون دافعا لباقي اللاعبين، فهو قائد للفريق".

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ولعب باسم أمام فريقه السابق يوم الثلاثاء في مباراة لم تشهد أهدافا بين الإنتاج والزمالك.

وآخر مباراة شارك فيها باسم مع منتخب مصر تعود إلى 3 سنوات مضت، اللاعب الأسبق لبتروجت شارك في 10 مواجهات بقميص الفراعنة وسجل 7 أهداف.

وانضم باسم إلى الإنتاج الحربي مطلع الموسم الحالي قادما من الزمالك، وشارك مع الأول في 3 مباريات بالدوري وسجل هدفا وحيدا.

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