إيهاب جلال: لعبنا أسوأ مباراة أمام الطلائع.. هذا الأداء لا يمنحنا الفوز كل لقاء

أقر إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي بأن أداء فريقه لم يعجبه رغم الفوز على طلائع الجيش بهدف مساء الأربعاء في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وصرح جلال عبر قناة تايم سبورتس "أعذر اللاعبين، لقد شعروا بالخوف بعد التقدم بهدف أول، لأننا كنا بحاجة للمكسب لتجاوز فترة تراجع النتائج بخلاف ضغط المباريات باللعب كل 3 أو 4 أيام".

وأشار المدير الفني للمصري "يمكن هذه أسوأ مباراة لنا، لقد خسرنا مباريات بسيناريو خارج عن إرادتنا أو بأخطاء منا".

وتابع "بعد تسجيل الهدف في الطلائع، شعرنا بالخوف، إلا أن هذا الأداء لا يمنحنا الفوز في كل مرة، لقد خلق الطلائع أكثر من فرصة على مرمانا، يجب أن ننسى هذه المباراة لأن هناك أخطاء بحاجة لتصحيح".

وواصل إيهاب جلال "لم أقلق من الأداء بل إضاعة عدد كبير من النقاط في فترة قريبة، أتقبل غضب وجماهير المصري على وضع الفريق في جدول الدوري".

وأتم تصريحاته "أنا مستمر مع المصري، لكن إذا توالت الخسائر لن يتحملنا أحد".

هدف اللقاء الوحيد سجله أحمد ياسر في الدقيقة 39 من تسديدة داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد بسام.

الهدف منح الفريق الساحلي 3 نقاط ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز العاشر من 9 مباريات لعبها.

أما طلائع الجيش فتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ16.

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