باسم مرسي: فيريرا اجتمع بي قبل رحيله.. لو استمر لفاز الزمالك بالدوري سنويا

كشف باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي تفاصيل حديثه المنفرد مع جوزوالدو فيريرا المدرب الأسبق للزمالك قبل أن يرحل الأخير عن القلعة البيضاء في نوفمبر 2015.

باسم مرسي النادي : الإنتاج الحربي

وقال لاعب الزمالك الأسبق عبر أون سبورت:"فيريرا أستاذ، لو استمر لفاز الزمالك بالدوري كل موسم، هذه قناعتي. بالطبع حزن اللاعبون لرحيله، لكن استمراره من عدمه لم يكن بأيدينا، فالقرار يخص إدارة النادي".

وأضاف المهاجم البالغ عمره 27 عاما "قبل آخر مباراة له ضد المقاولون العرب، جلس معي لمدة ساعتين، كان يطالبني بالتركيز مستقبلا وعدم افتعال مشاكل مع الجماهير أو الإدارة، لم أفهم لماذا يقول ذلك، شعرت أنها محاولة (تنويم) لي لأنني لن أشارك في المباراة، لكنه دفع بي في اللقاء، وكان في منتهى الذكاء، ثم منحنا راحة بعد مباراة المقاولون، وحمل حقائبه وغادر مصر".

تحت قيادة فيريرا، كان مرسي المهاجم الأول للزمالك وانضم لمنتخب مصر الذي قاده في ذلك الوقت هيكتور كوبر.

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وتوج باسم مع الزمالك في أول موسم له مع الفريق (2014-2015).

ولم ينضم باسم، الذي مثل مصر في 10 مباريات وسجل 7 أهداف، لصفوف الفراعنة منذ 3 سنوات.

الأمر الذي يتمنى ألا يستمر موضحا "أمنيتي في 2020 العودة لمنتخب مصر، فالناس تخيلت أنني اعتزلت دوليا، وتحاملوا ضدي وتصوروا أن كلامهم سينال مني (يهمدني). كان يقال لي إن كوبر مثل والدي ويحبني، فهو مدرب مميز، وكان يبرر استبعادي دائما لوجهة نظر فنية، واحترمتها، لكن تم التعامل مع بعض تصريحاتي بسوء نية".

وأردف "بالطبع بعض تصريحاتي تؤخذ علي، كنت صغيرا في السن وتأثرت بأجواء الشهرة والنجومية ولم يكن لدي خبرة كافية، فلم يكن صحيحا التركيز مع الجماهير وتبادل الاستفزازات".

وأتم "لقد أثرت علي هذه التصريحات فيما بعد، لأنه عندما تراجع أدائي أو معدلي التهديفي، لم يدعمني أحد".

وانضم باسم إلى الإنتاج الحربي مطلع الموسم الحالي قادما من الزمالك، وشارك مع الأول في 3 مباريات بالدوري وسجل هدفا وحيدا.

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