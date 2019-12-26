فضل: الدوري ينتهي 15 يونيو والكأس بعده بعشرة أيام

حدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة موعد انتهاء بطولتي الدوري وكأس مصر هذا الموسم.

وصرح فضل عبر برنامج اللعيب "أعتقد أن بطولة الدوري سوف تنتهي يوم 15 يونيو والكأس بعده بعشرة أيام".

وأشار "المواعيد بالتحديد أعتقد أن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات أكثر دراية بها".

ونوه محمد فضل في ختام تصريحاته "أتمنى ألا توجد ظروف قهرية تستدعي تأجيلات أخرى في بطولة الدوري".

وأقيمت 10 جولات من بطولة الدوري، وتأجلت 4 مباريات في البطولة أبرزها الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة.

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