باسم مرسي: كهربا سينجح مع الأهلي.. وأقسم بالله لم ألمس زيزو

يتوقع باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي أن يتألق محمود عبد المنعم "كهربا"، زميله السابق في الزمالك ومنتخب مصر، مع الأهلي بعد انضمامه إلى الأخير.

محمود كهربا النادي : الأهلي

وقال اللاعب البالغ عمره 27 عاما عبر أون سبورت:"كهربا من وجهة نظره، استغل بندا في عقده، أتحدث معه كثيرا، وسعيد بهذه الخطوة، وسينجح".

وأشاد باسم، اللاعب الأسبق لبتروجت، بريني فايلر مدرب الأهلي الذي فاز بجميع مبارياته المحلية حتى الآن مع الفريق.

وأضاف باسم "فايلر أكثر ما يعجبني في الأهلي، الفريق يقدم تحت قيادته عروض رائعة، ونتائج مميزة. ابتعد بالصدارة، ويمكنه حسم لقب الدوري مبكرا، ولكن المشوار لا يزال طويلا، والزمالك قادر أيضا على العودة".

وأشار "اللاعبون الكبار في الزمالك عليهم دور مهم، والفريق يعاني فقط من سوء التوفيق، ولكنه يضم حاليا عناصر مميزة في كل الخطوط".

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة بعد فوزه في 8 مباريات بينما يحتل الزمالك المركز السادس ورصيده 15 نقطة.

ويحل الأهلي ضيفا على مصر للمقاصة يوم الأربعاء في الجولة 11 من الدوري في أول مباراة يستطيع كهربا المشاركة فيها مع فريقه الجديد.

وواجه باسم فريقه الأسبق يوم الثلاثاء في مباراة لم تشهد أهدافا بين الإنتاج والزمالك، وشدد اللاعب أنه لم يرتكب مخالفة في منطقة جزائه.

وأوضح باسم "أقسم بالله، لم أرتكب مخالفة ضد زيزو (أحمد سيد)، أنا من لمست الكرة. لم أقصد ارتكاب ركلة جزاء ضد الزمالك، وقلت لزيزو إنني لم ألمسه. تعلمت في الزمالك والإنتاج ألا أتساهل في المباريات، بل القتال لآخر ثانية من أجلي وفريقي ومدربي".

وأتم "لم أهدر فرصة حقيقية أمام الزمالك، بل كانت جميعها محاولات وكرات عرضية".

وانضم باسم إلى الإنتاج الحربي مطلع الموسم الحالي قادما من الزمالك، وشارك مع الأول في 3 مباريات بالدوري وسجل هدفا وحيدا.

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