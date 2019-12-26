عبد الله السعيد: لا تضخموا الأمور.. بيراميدز لم يقع

الخميس، 26 ديسمبر 2019 - 00:21

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

بدا عبد الله السعيد لاعب بيراميدز واثقا في قدرات فريقه رغم تراجع النتائج على مدار 3 جولات متتالية بالدوري.

وصرح السعيد عبر قناة تايم سبورتس "الفوز على دجلة مهم، للخروج من النتائج الصعبة، والعودة لمكانتنا الطبيعية، كما أن دجلة فريق منظم ويلعب تكتيكيا بشكل جيد".

وأضاف "كابتن زيزو شخصية أعرفها جيدا، فهو هادئ ويمنح اللاعبين أريحية، لذا كان تواجده مهما لرفع الضغوط عن اللاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية".

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وتابع "نحن فريق جيد، وكنا بحاجة لهدوء، والقادم أفضل، مشوار الدوري طويل، نسير بشكل جيد في الكونفدرالية".

واستطرد عبد الله السعيد "لا نريد تضخيم الأمور، نعم فقدنا نقاطا لم ينفع أن نفقدها في مشوار المنافسة، لم نقع، إنه مجرد تذبذب سنحاول النهوض".

وأردف "التركيز مهم في ظل ضغط جدول مباريات الدوري والكونفدرالية".

وعن اقترابه من دخول نادي المائة هدف بالدوري، رد السعيد في ختام تصريحاته "بالتأكيد أكون سعيدا عند تحقيق رصيد جيد، لا أركز في الأمور الفردية لأنها تأتي مع الجماعية، وأتمنى تقديم إنجاز لرصيدي أفتخر به فيما بعد".

عبد الله السعيد.. صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر سجل هدفه رقم 99 في الدوري المصري قاد به فريقه للفوز على وادي دجلة ضمن الجولة العاشرة من المسابقة للموسم الحالي 2019/2020.

أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و13 هدفا مع بيراميدز.

والآن أصبح أمام السعيد هدفا واحدا لدخول نادي المائة.

ويسبق عبد الله السعيد في نادي المائة 8 لاعبين وهم:

1- حسن الشاذلي 173 هدفا

2- حسام حسن 168 هدفا

3- السيد الضظوي 127 هدفا

4- مصطفى رياض 122 هدفا

5- محمود الخطيب 109 هدفا

6- أحمد الكاس 107 هدفا

7- محمد أبو تريكة 106 هدفا

8- جمال عبد الحميد 101 هدفا

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