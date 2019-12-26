تقرير - توتنام يستعيد موهبته المعارة إلى ليدز.. وقد لا يعمل طويلا مع مورينيو

يستعد نادي توتنام لاستدعاء لاعبه جاك كلارك المعار لنادي ليدز يونايتد وإنهاء فترة إعارته مبكرا بسبب قلة وقت مشاركاته، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن كلارك قد تدرب للمرة الأخيرة مع ليدز يونايتد هذا الأسبوع قبل أن يتوجه إلى فريقه ولن يشارك بأي شكل في الاستعدادات لمباراة بريستون نورث إيند أو بيرمنجام سيتي، وعوضا عن ذلك سيعود أدراجه إلى توتنام.

ويستعد النادي اللندني لتوجيه خطاب إعادة الاستدعاء الرسمي عبر رابطة الدوري والاتحاد الإنجليزي، وذلك استعمالا لبند وضعه النادي في عقد الإعارة.

ومن المتوقع أن يستفيد جوزيه مورينيو مدرب توتنام من خدمات صاحب الـ19 عاما، إلا أن هناك قناعة لدى النادي أن اللاعب سيعمل مع البرتغالي لوقت قصير قبل أن يعود معارا لأحد أندية الدرجة الثانية بشرط ضمان مشاركته.

وعانى ليدز يونايتد بسبب عدم قدرته على إشراك كلارك، نظرا لأن قواعد رابطة الكرة الإنجليزية التي تضع قواعد الدرجات الدنيا في الدوريات المختلفة في إنجلترا، تحدد عدد أقصى بـ5 معارين فقط في قائمة كل مباراة، وليدز لديه 6 معارين حاليا.

كلارك انضم إلى توتنام في صيف 2019 قادما من ليدز يونايتد بمبلغ 11 مليون يورو، وهو أحد أبر المواهب الإنجليزية الشابة في الدرجة الثانية وإنجلترا، أمر مشابه لما حدث مع دانييل جيمس لاعب سوانزي الذي انضم إلى مانشستر يونايتد.

لكن توتنام وضع بندا في عقد كلارك يسمح له بإنهاء إعارة اللاعب الذي يجيد اللعب كجناح أيسر وأيمن، في حالة قلة مشاركاته وهو ما سيستغله النادي اللندني.

كلارك شارك لـ3 مباريات فقط مع ليدز خلال الموسم الجاري بمجموع 134 دقيقة، ويمتد عقده الحالي مع توتنام حتى صيف 2023.

وفي المجمل لعب كلارك بقميص ليدز في 28 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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