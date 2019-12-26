مدرب بلاتينوم لـ في الجول: مواجهة الأهلي صعبة لأنه من الأكبر في القارة.. لا نشعر بالضغط

شدد ليزوي سويسوي المدير الفني لفريق بلاتينوم بطل زيمبابوي على صعوبة مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كونه أحد أكبر فرق القارة.

ويحل بلاتينوم ضيفا على الأهلي مساء السبت على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سويسوي لـ FilGoal.com: "بالطبع مواجهة الأهلي ستكون صعبة جدا لأنه أحد أكبر الفرق في إفريقيا".

وشدد "لكن نحن سنبذل قصارى جهدنا ونفعل ما بوسعنا أمامهم في المباراة".

وأضاف سويسوي "لا يوجد ضغط علينا، هدفنا التعبير عن الجهد العالي للتعبير عن أنفسنا".

وأتم مدرب بلاتينوم تصريحاته "نعرف القليل عن الفريق الحالي للأهلي ولكن مستمرون في البحث أكثر".

وتوج بلاتينوم السبت الماضي بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع إدارة النادي بعد رحيل نورمان مابيزا المدير الفني وتولي مساعده سويسوي القيادة الفنية مؤقتا.

وخسر بلاتينوم على ملعبه أمام النجم الساحلي بثلاثة أهداف دون رد وكان قد سقط أمام الهلال في السودان بهدفين مقابل هدف واحد.

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