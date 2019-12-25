ميرور: أرتيتا يريد بيع عدد من اللاعبين لإعادة بناء أرسنال.. أبرزهم أوباميانج

حدد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عددا من النقاط التي يرغب من إدارة فريقه العمل عليها فورا ليس على الصعيد الفني لكن الإداري، وهي تقليل رواتب اللاعبين وتحديد سقف لها، من أجل توفير المال لشراء لاعبين جدد. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن أرسنال ربما يعاني من سوء المستوى في الملعب، لكن هناك نقطة قصور ومشاكل أخرى في الكواليس تشكل التحدي الأكبر لأرتيتا.

ويرغب عدد من لاعبي أسنال في الرحيل أبرزهم جرانيت تشاكا وبيير إيمريك أوباميانج في الرحيل، وأرسنال لا يمتلك ما يكفي لإقناعهم بالاستمرار أو تجديد عقودهم.

فيما يخص هذا الثنائي، قرر أرتيتا إبعاد عدد من اللاعبين الذين لا يرغب في الدفع لهم رواتب وإضافات كبيرة عن مشروعه الكبير لتجديد أرسنال، لكي يوفر ما يكفي من مال للوافدين الجدد.

ويعد ميسوت أوزيل وأوباميانج وأليكساندر لاكازيت ونيكولاس بيبي، هما أكثر من يتلقى رواتب في أرسنال، فرواتبهم الأسبوعية على الترتيب كالتالي، 350 ألف جنيه إسترليني ثم 200 ألف جنيه إسترليني ثم 182 ألف ثم 140 ألف.

وألمح التقرير إلى أن ريال مدريد قد يكون مهتما بالحصول على خدمات أوباميانج، والذي يرغب بشدة في الرحيل عن أرسنال بحثا عن الألقاب.

وكذلك يسعى أرسنال للتخلص من خدمات سياد كولاسيناك الذي يتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بموافقة أرتيتا.

وحتى لم تتضح خطة الراحلين سوى في 3 أو 4 لاعبين، لكن أرتيتا يسعى لإعادة بناء الفريق مرة أخرى وتوزيع الرواتب بشكل أفضل لتوفير الأموال.

ويستعد أرسنال لخوض مباراته الأولى تحت إمرة أرتيتا يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي ضد بورنموث.

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