خبر في الجول – بالمستندات.. اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 11:52

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

راسل اتحاد الكرة عددا من القيادات الأمنية لمنع الشخصيات الرياضية المعاقبة من قبل لجنة الانضباط من حضور المباريات.

المستندات التي حصل عليها FilGoal.com، تشير إلى أن اتحاد الكرة راسل اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، واللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، واللواء نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات، لمنع الشخصيات المعاقبة من حضور المباريات.

وأرفق اتحاد الكرة قرارات لجنة الانضباط رفقة المراسلات.

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وقررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة منع رئيس الزمالك مرتضى منصور من حضور ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، وذكر الاتحاد المصري أن المنع جاء بسبب "تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة".

ولكن منصور حضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي متحديا القرار.

ويظل السؤال ماذا لو لم يطبق العنصر المعاقب العقوبة الموقعة في حقه؟

تقول المادة 30 من اللائحة أن اللجنة من حقها توقيع عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة، ذلك بالنسبة للأشخاص.

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