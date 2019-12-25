أمير مرتضى: مدرب الأحمال سافر لبلاده لظروف خاصة.. كارتيرون يختار آخر

كشف أمير مرتضى المشرف العام على فريق كرة القدم بالزمالك عن رحيل أنطونيو مدرب الأحمال بالجهاز الفني إلى بلاده لظروف خاصة.

وكانت قد تداولت أنباء صحفية عن هروب أنطونيو مدرب الأحمال بسبب تأخر مستحقاته المالية وهو ما نفاه أمير مرتضى.

وقال أمير مرتضى في تصريحات للصحفيين: "غادر أنطونيو إلى بلاده ولكن بسبب ظروف خاصة".

وأضاف "أنطونيو لديه ظروف عائلية سيقوم بإنهائها ومن المفترض عودته من جديد بعدها".

وأتم أمير مرتضى تصريحاته "سيتم ضم مدرب أحمال آخر من اختيار باتريس كارتيرون ليكون بالجهاز الفترة المقبلة".

وتعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ويقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 15 نقطة من تسع مباريات.

اقرأ أيضا:

الزمالك يفشل في فك شفرة الإنتاج الحربي

مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر

مختار: لو ركزنا في هجمة واحدة لسجلنا

لاعب أسوان يكشف لـ في الجول سبب احتفاله المختلف بهدفيه ضد طنطا

اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه