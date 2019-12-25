هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 12:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

بعد الإعلان عن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي في شهر فبراير، صار من المحتمل أن يتقابل الفريقان 4 مرات في 18 يوما.

كيف ذلك؟

من المنتظر أن يتقابل الأهلي والزمالك في الدوري، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، يوم 19 فبراير بحسب الجدول المعلن من اتحاد الكرة.

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وبالنظر لمواعيد مباريات الأهلي والزمالك في فبراير (طالع من هنا) فمن الصعب لعب مباراة السوبر في الإمارات قبل يوم 19 فبراير، فيصبح الموعد الأكثر منطقية بين يومي 19 فبراير و28 فبراير، الذي سيشهد مباريات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا المشارك فيه الفريقين.

ففي حال تأهل أحدهما أو كليهما، لن يصبح هناك أي مساحة من الوقت للعب المباراة غير بين مباراتهما في الدوري، ومباراة أحدهما أو كليهما في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ولكن، ماذا لو تأهل الأهلي والزمالك إلى دور الثمانية في مركزين مختلفين (متصدر ووصيف)، وأوقعتهما القرعة معا في دور الثمانية.

حينها، سنكون على موعد مع 18 يوما ناريا من الدربيات المتلاحقة.

في هذه الحالة، سيلعب الفريقان في الدوري يوم 19 فبراير، وفي السوبر المحلي في يوم 23 فبراير على سبيل المثال، قبل أن يلتقيا يوم 28 فبراير و6 مارس في ذهاب وإياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وتاريخيا، لم يسبق للأهلي والزمالك لعب هذا العدد من المباريات في فترة قصيرة مثل تلك، إلا في الفترة بين 24 فبراير عام 1989 و28 أبريل من نفس العام، حيث التقى الفريقين 3 مرات في 3 أشهر.

المباراة الأولى في الدوري في 24 فبراير 1989 انتهت 0-0، قبل أن يحسم هدف علاء ميهوب قمة 24 مارس، ويفوز الأهلي في ربع نهائي كأس مصر بهدفي طاهر أبو زيد وربيع ياسين في 28 أبريل، فيما سجل للزمالك جمال عبد الحميد.

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