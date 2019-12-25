الاتحاد الإماراتية: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بأبو ظبي في فبراير

قالت جريدة الاتحاد الإماراتية، إن مباراة السوبر المصري للموسم الحالي 2019/2020 ستقام في إمارة أبو ظبي، في شهر فبراير المقبل.

ومن المفترض أن تجمع المباراة بين الأهلي بطل مسابقة الدوري، والزمالك بطل مسابقة الكأس، اللذان سيتقابلان حسب التقرير للمرة الثالثة على الأراضي الإماراتية.

وقال التقرير "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل".

وأضاف "وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدي".

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق تم بين عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي، وأشرف صبحي وزير الرياضة، على هامش ماراثون زايد المقام في السويس حاليا، ويمهد الاتفاق لمزيد من التعاون الرياضي في الفترة المقبلة.

وأقيم السوبر المصري للمرة الأولى في الإمارات في أكتوبر 2015 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وحينها فاز الأهلي على الزمالك 3-2.

وفي 2017، فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وكذلك، جمعت مواجهة عام 2019 بين الأهلي والمصري، وحسمها الأحمر 1-0 على استاد هزاع بن زايد.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر حيث فاز على الزمالك مطلع الموسم الجاري 3-2.

ويمتلك الأهلي والزمالك أجندة مزدحمة في شهر فبراير، حيث من المفترض أن يتواجها في الدوري يوم 19 فبراير، بعد 5 أيام من سفر الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.

ويلعب الفريقان الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مطلع ذات الشهر، قبل أن يواجه الأحمر بيراميدز يوم 6 فبراير، وطلائع الجيش يوم 10 فبراير والمصري يوم 14 فبراير وينهي الدور الأول بمواجهة الزمالك يوم 19 فبراير.

أما الزمالك، فيواجه حرس الحدود 5 فبراير، والإسماعيلي 9 فبراير والترجي يوم 14 فبراير، قبل أن يواجه الأهلي يوم 19 من نفس الشهر ما يرجح إقامة المباراة في الأسبوع الأخير من الشهر.

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