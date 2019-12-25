ساسي ينفي أنباء مشادته مع مرتضى منصور

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 10:30

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الإنتاج الحربي - الزمالك

نفى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الأنباء التي تحدثت عن اندلاع مشادة بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي.

وكانت تغريدة منسوبة لحساب ساسي على تويتر قد أشارت إلى حدوث المشادة، لكن التونسي وضع صورة لها ووصفها بـ"الأنباء الكاذبة" Fake News.

فرجاني ساسي انضم للزمالك مطلع الموسم الماضي من النصر السعودي.

وبالقميص الأبيض تألق ساسي في 41 مباراة مسجلا 9 أهداف وصانعا 6 أهداف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري هذا الموسم بـ15 نقطة من 9 مباريات، عقب تعادله مع الإنتاج الحربي 0-0 في الجولة العاشرة.

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