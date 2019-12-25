ساسي ينفي أنباء مشادته مع مرتضى منصور
الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 10:30
كتب : FilGoal
نفى فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الأنباء التي تحدثت عن اندلاع مشادة بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي.
فرجاني ساسي
النادي : الزمالك
وكانت تغريدة منسوبة لحساب ساسي على تويتر قد أشارت إلى حدوث المشادة، لكن التونسي وضع صورة لها ووصفها بـ"الأنباء الكاذبة" Fake News.
Fake ‼ pic.twitter.com/2Ux4SuzLmI— Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) December 25, 2019
فرجاني ساسي انضم للزمالك مطلع الموسم الماضي من النصر السعودي.
وبالقميص الأبيض تألق ساسي في 41 مباراة مسجلا 9 أهداف وصانعا 6 أهداف.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري هذا الموسم بـ15 نقطة من 9 مباريات، عقب تعادله مع الإنتاج الحربي 0-0 في الجولة العاشرة.
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