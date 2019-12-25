سبورت توضح: لماذا قد يجدد برشلونة عقد فالفيردي

أصبح مستقبل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة محاطا ببعض العوامل والشروط التي قد تضمن استمراره لمدة موسم على الأقل مع الفريق الكتالوني، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

الصحيفة الإسبانية نشرت تقريرا أوضحت من خلاله أن المدرب الإسباني قد يستمر مع برشلونة لموسم إضافي بل وترك الباب مفتوحا أمام إما استمراره أو رحيله.

عقد فالفيردي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن، على أقل تقدير قد يستمر المدرب لمدة موسم إضافي مع الفريق الكتالوني.

لماذا قد يستمر فالفيردي؟ وفقا للتقرير فتقييمه من ناحية جوسيب بارتوميو رئيس النادي جيد للغاية، بسبب فوزه بحب اللاعبين وقدرته على قيادتهم بجانب إدارة الأزمات.

ويعد السبب الأول في استمرار فالفيردي بعيدا عن تلك المميزات التي ذكرها التقرير، هي رغبة بارتوميو في الحفاظ على استقرار الفريق في آخر أعوامه كرئيس للنادي، ولهذا السبب سيكون السيناريو المثالي بالنسبة لأصحاب الأسهم في الفريق هذا الموسم هو الألقاب التي سيحققها فالفيردي مع الفريق وتجديد عقد المدرب لمدة موسم.

بعد ذلك الموسم سيأتي رئيس جديد بمشروع تجديد خاص به ومدرب جديد بأسماء جديدة، على الرغم من ذلك فالأمر معلق، فرغبة الإدارة واللاعبين شيء ورغبة فالفيردي نفسه شيء آخر.

وشدد التقرير على أن نتائج أول 6 أشهر في عام 2020 ستكون حاسمة للغاية في القرار النهائي.

وأشار إلى أن استمرار فالفيردي في منصبه من عدمه هو عامل هام للغاية فيما يخص التخطيط للمستقبل القريب، لأن المدرب يمتلك أسلوبا للعب وهناك سيطرة على الأمور في غرفة الملابس.

وأجرى النادي عددا من الاستفتاءات حول استمرارية فالفيردي، وانتهى التقرير بجملة: "لا تحصل الجماهير دائما على ما تطلبه وقد لا يكون أمرا حاسما في عدد من القرارات".

فالفيردي تولى تدريب برشلونة عام 2017، وقاد الفريق للفوز بالدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا مرة وكأس السوبر الإسبانية مرة.

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