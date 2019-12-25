تقرير زيمبابوي: بلاتينوم يبحث عن مدرب جديد.. وتدعيمات في يناير

يبحث نادي بلاتينوم الزيمبابوي عن مدير فني جديد ليحل بدلا من المؤقت ليزوي سويسوي الذي لم يقنع إدارة النادي رغم الفوز بلقب الدوري.

وتوج بلاتينوم السبت الماضي بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي لكن ذلك لم يكن كافيا لإقناع إدارة النادي بعد رحيل نورمان مابيزا المدير الفني وتولي مساعده سويسوي القيادة الفنية مؤقتا.

ووفقا لصحيفة نيوز داي الزيمبابوي، فإدارة بلاتينوم تراقب مدربي ديناموز هراري وهايلانديرز تونديراي لتولي المسؤولية.

ويلعب بلاتينوم أمام الأهلي السبت المقبل على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وينتهي عقد بيتر دي جونغ المدير الفني لهايلانديرز تونديراي بنهاية الشهر الجاري.

وخسر بلاتينوم على ملعبه أمام النجم الساحلي بثلاثة أهداف دون رد وكان قد سقط أمام الهلال في السودان بهدفين مقابل هدف واحد.

وأضاف التقرير أن إدارة بلاتينوم ترى أن سويسوي لن يكون على قدر طموحات النادي خلال الفترة المقبلة وكان للفريق رغبة في الوصول على الأقل لمراحل خروج المغلوب في البطولة القارية.

ونقل التقرير تصريح شيدو تشيزوندو المتحدث الرسمي باسم النادي والذي قال: "سويسوي مستمر بعقد حتى عام 2020، ولكن إذا حدث تغييرات سنبلغكم بالتأكيد لكننا مازلنا نشارك في دوري أبطال إفريقيا".

وكشف التقرير عن تعاقد بلاتينوم مع ستانلي نجالا لاعب وسط مانيكا ديناموز ليصبح الإضافة الأولى في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

ويتوقع التقرير وصول مزيد من اللاعبين في الأشهر المقبل من أجل التجهيز مبكرا لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل والتي تبدأ في أغسطس.

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