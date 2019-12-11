اختار السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي، المهاجم النيجيري بليسنج إليكي، لدعم هجوم الأحمر في يناير المقبل.

الأهلي يحق له، وقفا للائحة الاستبدال، إبرام صفقتين فقط في يناير المقبل، أولهما محمود عبد المنعم "كهربا"، والثاني سيكون مهاجما بمواصفات خاصة اختارها فايلر، وخياره الأول هو لاعبه السابق، بليسنج إليكي.

وعلم FilGoal.com أن فايلر أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي في الأيام الماضية برغبته في ضم صاحب الـ23 عاما لدعم هجوم الفريق، خاصة أن السويسري سبق له تدريب النيجيري الشاب.

رفقة فايلر، شارك إليكي بقميص لوزيرن في 23 مباراة وسجل فيهم 11 هدفا.

وهذا الموسم، سجل إليكي 3 أهداف في 21 مباراة.

أهداف إليكي جاءت أثناء لعبه كمهاجم صريح، حيث يجيد أيضا اللعب على الجناحين، وهو الأمر الذي طلبه فايلر خصيصا.

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في وقت سابق، علم FilGoal.com أن فايلر وضع مجموعة من المعايير الخاصة بصفقته الهجومية، وهي أن يكون مهاجما صريحا يملك قدرة اللعب على الجناحين.

ولم يخط الأهلي أي خطوات رسمية في الصفقة حتى الآن، ولكن من المنتظر أن يتحرك بشكل رسمي عقب الإعلان عن صفقة كهربا، الذي سيكون مساء الأربعاء أو يوم الخميس.

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