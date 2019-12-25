أول مران لـ كهربا مع الأهلي - اللعب في مركزين وإشادة من فايلر

خاض محمود عبد المنعم "كهربا" مرانه الجماعي الأول مع فريق الأهلي تحت قيادة ريني فايلر المدير الفني.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وكان كهربا قد خضع لتدريبات تأهيلية خلال الأسبوعين الماضيين قبل مشاركته في المران الجماعي الأول تمهيدا لقيده محليا في أول يناير.

ويستعرض لكم FilGoal.com ماذا قدم كهربا خلال مرانه الأول.

شارك كهربا في البداية بمركز الجناح الأيسر قبل أن يتحرك بعد ذلك للمشاركة في مركز المهاجم الوهمي.

وشهد المران حماسا من كهربا إذ تعرض لكدمة خفيفة بعد كرة مشتركة مع صالح جمعة لكنه استكمل التدريبات بعدها.

كما اشترك كهربا بقوة في قدم أحمد الشيخ بكرة مشتركة ليعتذر بعدها لزميله ويستكملا المران.

حصل كهربا على إشادة من فايلر بشكل عام بسبب تحركاته والارتقاء للكرات الرأسية والتصويب.

وفي نهاية المران تبادل كهربا مركزه مع وليد سليمان ضمن خطط فايلر لتجربة اللاعبين في مراكز مختلفة.

ويلعب الأهلي مساء السبت المقبل أمام بلاتينوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد قيد كهربا في الأول من يناير ستكون مباراته الأولى التي يكون متاحا فيها حسب رغبة الجهاز الفني هي مصر للمقاصة الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

ما هو التشكيل الأمثل للأهلي في وجود كهربا؟

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