مران الأهلي - كهربا يشارك.. وعودة ياسر إبراهيم وجلسة مع عاشور

شهد مران الأهلي ظهر الأربعاء مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" للمرة الأولى في التدريبات الجماعية، بعد مرحلة تأهيل فردي استمرت أسبوعين.

ولا يحق لكهربا صفقة الأهلي الجديدة المشاركة قبل 1 يناير المقبل، حيث سيقوم الأهلي بتسجيله في ذلك اليوم محليا وثم إفريقيا، ليكون اللاعب 28 في قائمة الأهلي الإفريقية التي يمكن للأهلي قيد 30 لاعبا فيها.

وسيدخل كهربا القائمة المحلية على حساب أحد اللاعبين الذين سيخرجون على سبيل الإعارة في يناير.

المران أيضا شهد مشاركة ياسر إبراهيم بعد تعافيه من إصابة عضلية، فيما استمر زميله في قلب الدفاع رامي ربيعة في أداء برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، ولكن اللاعب حسبما أعلن الأهلي سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

المدير الفني السويسري ريني فايلر عقد محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق المران لتحليل فريق بلاتينوم الزيمبابوي منافس الأهلي في الجولة الثالثة لدور المجموعات الإفريقي.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات بدنية واستشفائية، لتفادي الإجهاد.

وبعد نهاية المران، عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مطولة مع قائد الفريق حسام عاشور.

الأهلي واصل تصدر الدوري الممتاز بـ24 نقطة من 8 مباريات، فيما يريد تحقيق نقطته السادسة من 3 جولات يوم السبت المقبل ضد بلاتينوم في دوري الأبطال.

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