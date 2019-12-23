قرر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء فكرة استخدام تقنية الفيديو VAR في مباراة سبورتنج واسكندرية للبترول بدوري الدرجة الثالثة.

وكان FilGoal.com قد كشف عن نية استخدام تقنية الفيديو في المباراة وتعديل موعدها إلى الجمعة قبل مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية للأندية. (من هنا)

وقال أحمد فاروق مدرب سبورتنج لـ FilGoal.com: "تم إلغاء فكرة استخدام تقنية الفيديو في مواجهة فريقنا للاسكندرية للبترول".

وكشف "جاء ذلك القرار بناء على طلب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي".

وأوضح "الغندور فضل تطبيق تقنية الفيديو في مباراة ودية لأنها تجربة سيتوقف خلالها اللعب أكثر من مرة".

ويخشى الغندور أن يؤثر استخدام تلك التقنية سلبيا على أي من الفريقين لذلك قرر تجربتها في مباراة ودية.

وبناء على ذلك تقرر إقامة مباراة سبورتنج واسكندرية للبترول السبت المقبل في موعدها الأصلي بعد تغييره إلى الجمعة.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق الإسماعيلي يوم السبت المقبل ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 يناير.

وكان الاتحاد العربي قد أقر باستخدام تقنية الفيديو بداية من ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

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