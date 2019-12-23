تشكيل الأهلي المتوقع - عودة السولية ومفاضلة بين مروان وأزارو

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 10:38

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي - حرس الحدود

سيعود عمرو السولية لمكانه الأساسي في تشكيل الأهلي يوم الإثنين في مباراة مرتقبة أمام ضيفه الاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسيلعب سعد سمير في قلب الدفاع بجوار أيمن أشرف، إلا أذا فضل المدرب ريني فايلر أن يشارك محمد هاني في هذا المركز بدلا من مركز الظهير الأيمن.

وقتها سيشغل المخضرم أحمد فتحي الجانب الأيمن.

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ومتوقع أن يقود مروان محسن هجوم القلعة الحمراء، لكن فايلر السويسري لا يزال يفكر في الدفع بوليد أزارو.

ومتوقع أن يلعب الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير (أحمد فتحي) - محمد هاني

وسط الملعب: جونيور أجايي - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية - حسين الشحات

الهجوم: مروان محسن (وليد أزارو)

ويأمل الأهلي أن يواصل انطلاقته المثالية للموسم الحالي من الدوري بعدما جمع 21 نقطة في مبارياته السبع السابقة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري وخلفه مباشرة الاتحاد الذي جمع 20 نقطة من 9 مباريات.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وتنقلها قناتا أون سبورت وتايم سبورتس.

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