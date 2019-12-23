خاص في الجول يكشف – حقيقة تجربة الـVAR خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 00:16

كتب : بسام أبو بكر هاني العوضي

حكم الفيديو

تشهد مباراة سبورتنج والإسكندرية للبترول المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في دوري الدرجة الثالثة تجربة تقنية حكم الفيديو.

ومن المقرر أن يتم تجربة تقنية الـVAR خلال المباراة للتأكد من قدرة استاد الإسكندرية على استضافة التقنية قبل مواجهة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم لـFilGoal.com: "الاتحاد العربي لكرة القدم لديه شركة تدير الـVAR، والشركة تُجرب التقنية خلال مباراة ودية قبل المباراة الرسمية للتأكد من قدرة الملعب على استضافة التقنية".

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وأوضح "الأمر أشبه بما نفعله في لجنة الحكام حيث نستعين بلاعبين لمحاكاة الحالات التي قد تصادف الحكام في المباريات الرسمية، وندربهم عليها".

ثم أضاف "دورنا كلجنة حكام مساعدتهم بتعيين طاقم تحكيم للمباراة التي تنظمها الشركة المسؤولة عن الـVAR".

وواصل "ولكننا أيضا سنساعدهم ونطلب من منطقة الإسكندرية توفير مباراة لهم لتجربة الـVAR".

واتجه FilGoal.com لسؤال أحمد فاروق المدير الفني لفريق سبورتنج عن حقيقة تجربة الـVAR في مباراة الفريق ضد الإسكندرية للبترول.

وأجاب "نعم تلقينا خطابا بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة".

وواصل "وصلنا خطابا بتعيين حكام من الدوري الممتاز لإدارة المباراة".

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