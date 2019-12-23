مران الزمالك - جنش يعود إلى التدريبات الجماعية لأول مرة.. وانتظام الونش

شارك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة منذ إصابته.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وكان جنش قد تعرض إلى إصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركة المنتخب في أمم إفريقيا في يونيو الماضي.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى لجنش بعد أداء برنامج تدريبي خاص في الأيام الماضية.

وخاض جنش تدريبات الفريق مع باقي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة العاشرة بالدوري المصري.

بينما انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وعانى الونش من إصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة مازيمبي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الونش برنامجه العلاجي والتأهيلي ليعود للمشاركة بشكل طبيعي في مران اليوم الاثنين.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على إشراك ثنائي فريق الشباب حسين فيصل وأحمد عيد في تدريبات الفريق الأول من أجل منحهم فرصة الاستفادة الفنية للتدرب مع زملائهم وإعدادهما للمستقبل. ويلعب عيد في مركز الظهير الأيمن فيما يلعب فيصل كمهاجم أو جناح هجومي.

كما واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم.

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