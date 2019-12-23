جوارديولا: كيف لنا أن نلحق بـ ليفربول؟ وعلى جمهور سيتي أن يتعامل مثل الآباء

مع اتساع الفارق إلى 11 نقطة، ولليفربول مباراة مؤجلة أيضا، يرى جوسيب جوارديولا مهمة فريقه مانشستر سيتي صعبة للغاية في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يعجب الإسباني ردة فعل جماهير ناديه حين تخلف بهدف أمام ليستر سيتي قبل أن يقلب الطاولة على الأخير يوم السبت، فالمدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ يريد مؤازرة قوية من مناصري سيتيزينس طوال الوقت.

وقال جوارديولا (48 عاما) في تصريحات صحفية:"حين يفوز فريق بـ16 مباراة من أصل 17، ليس منطقيا التفكير في القدرة على اللحاق به. ليس منطقيا الآن. علينا أن نحاول الفوز بمباريات لنؤمن التأهل للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا".

واستمر بطل كل الألقاب المحلية في إنجلترا الموسم الماضي "في كرة القدم، لا تعلم ما الذي سيحدث، أليس كذلك؟ إذا أهدر ليفربول نقاطا في بعض المباريات وفزنا نحن ثم فزنا ثم فزنا، لا أدري. حين يخسر فريق مباراة واحدة في آخر 53، 54 مواجهة، لست متفائلا بسقوطه 4 أو 5 مرات في 10 أو 11 مباراة لأنه قوي ورائع".

وأضاف لاعب روما السابق "لذا علينا أن نسترخي ونلعب بأسلوبنا وسنرى ما سيحدث في النهاية. أتمنى أن يقدم ليستر أداء طيبا أمام ليفربول لكن علينا أن نفكر في مباراتنا القوية ضد ولفرهامبتون، الذي يضم أداما تراوري وراؤول خيمينيز".

مع عودة ليفربول من قطر، التي فاز فيها بكأس العالم للأندية يوم الجمعة، سيخوض مواجهة قوية في ملعب ليستر يوم الخميس في الجولة 19 من الدوري.

لقاء، يأمل فيه جوارديولا أن يعرقل الوصيف متصدر الترتيب ليمنح سيتي بارقة أمل في الحفاظ على اللقب لموسم ثالث على التوالي.

ورغم تفوق سيتي على ليستر بثلاثة أهداف لهدف يوم السبت إلا أنه لا يزال ثالثا في ترتيب البطولة، يبتعد بـ11 نقطة عن ليفربول، وإذا تفوق الأخير على وست هام يونايتد في لقاء مؤجل قد يتسع هذا الفارق إلى 14 نقطة!

ووجه جوارديولا رسالة لجمهور سيتي مطالبا إياه بتقدير ما قدمه الفريق في السنوات الأخيرة ومساندة اللاعبين في الضراء قبل السراء.

وصرح جوارديولا "لدي شعور مستمر أن الجمهور يدعمنا حين نلعب جيدا، لكني أريد المزيد حين نعاني، مثلما كان الحال حين تقدم ليستر بهدف. نحتاج لهم. اللاعبون يستحقون ذلك لما قدموه. أحتاج جمهوري حين نستقبل هدفا ونحن نلعب بطريقة رائعة".

وأردف "نحتاجهم. لا نستطيع دائما أن نلعب 90 دقيقة ونحن متفوقون على منافسنا. في أول 10 دقائق لم نكن جيدين، لم نلعب ببساطة، فقدنا عدة كرات. لكن في الأوقات السيئة، الأب والأم دائما يكونان مع أولادهما، ليس فقط في الأوقات الطيبة. نحتاجهم حين يتفوق المنافس ونعاني نحن لنكون في شكل طيب".

وأتم "أعتقد أن الجمهور كان رائعا لكننا لعبنا بشكل رائع. وحين يحدث ذلك جمهورنا يكون خلفنا دائما".

ويحل سيتي ضيفا على ولفرهامبتون يوم الجمعة في الجولة 19 من الدوري.

طالع أيضا

مرعي: ميتشو قال للاعبي الزمالك إنه مريض قبل مباراة مازيمبي

موعد اللقاء المرتقب بين الأهلي والاتحاد يوم الإثنين

محمد شريف: العودة للأهلي؟ لست موظفا

طلعت يوسف يبحث عن انتصار على الأهلي غائب منذ 4043 يوما

أهداف الأحد.. تشيلسي يضرب توتنام ولاتسيو يسقط يوفنتوس في السوبر

تقرير: فيريرا يقود ناديا برازيليا