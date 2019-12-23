أخطر دوري في العالم - حيرة لاختيار أجمل هدف في الجولة التاسعة

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 11:50

كتب : أمير عبد الحليم

أمير عبد الحليم - أخطر دوري في العالم

نستعرض معا حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم، بعد انقضاء مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج "أخطر دوري في العالم" عبر FilGoal.com، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الجولة الجديدة من الدوري المصري.

واصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على الإسماعيلي، فيما استمر تعثر الزمالك بالتعادل مع سموحة.

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ولكن الحيرة كانت حاضرة في مباراة بيراميدز والمصري.

أمير عبد الحليم يختار التشكيل المثالي للجولة، المدرب الأفضل، وأجمل هدف.

في الدوري

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