أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون شائعات مغرضة

نشر محمد أبو جبل حارس الزمالك قصة عبر حسابه الرسمي في إنستجرام يرد فيها على صورة متداولة في الأخير يظهر فيها زميله محمد عواد ومكتوب عليها "دائما الجبال خلفي".

وكتب أبو جبل "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أن أكون حارسا في نادي الزمالك أكبر أندية إفريقيا هذا في حد ذاته شرف لأي شخص ووسام أتشرف به طول العمر. المنافسة الحالية بين حراس نادي الزمالك قائمة على قيم ومبادئ النادي والحب والاحترام الحقيقي. المبادئ الحقيقية وليست المزيفة".

واستمر أبو جبل (30 عاما) "تحية لحراس نادي الزمالك الذين يتحملون الكثير من الشائعات المغرضة في مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك شرف لي ولأي لاعب يرتدي القميص الملكي".

ومن جانبه، رد أيضا محمد عواد على الصورة عبر حسابه في تويتر. (التفاصيل)

وشارك أبو جبل أساسيا، لأول مرة في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، أمام سموحة يوم الجمعة حين تعادل الزمالك بدون أهداف في الجولة التاسعة من البطولة.

وعواد هو الحارس الأساسي للزمالك منذ انتقاله للفريق مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.

وعاد أبو جبل "جاباسكي" إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سموحة، بعدما ترك الفريق منذ 3 سنوات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري.

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عواد يعلق على الصورة المتداولة في إنستجرام