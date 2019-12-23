الصخرة وائل جمعة يشارك في مباراة أساطير إفريقيا على هامش حفل جوائز كاف

سيشارك وائل جمعة نجم الأهلي ومصر السابق في مباراة أساطير إفريقيا بدعوة من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، "فيفا" و"كاف" على الترتيب، على هامش حفل جوائز الأفضل في إفريقيا الذي تستضيفه الغردقة في 7 يناير المقبل.

وتجري المباراة عشية الحفل عند الأهرامات في الجيزة ويشارك فيها أيضا أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومصر السابق.

وأعلن وائل (44 عاما) عبر حسابه في تويتر المشاركة في المباراة متمنيا التوفيق للاعبي الفراعنة محمد صلاح وطارق حامد.

ويكشف كاف في الحفل النقاب عن المتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح نجم مصر مع ساديو ماني ورياض محرز.

ويعلن أيضا عن أفضل لاعب في بطولات الأندية والتي يتنافس عليها طارق حامد القلب النابض للزمالك مع أنيس البدري ويوسف بلايلي.

ويمنح كذلك جائزة لأفضل مدرب والتي يتنافس عليها الجزائري جمال بلماضي والسنغالي أليو سيسيه والتونسي معين الشعباني.

ويختار أفضل منتخب للرجال بين السنغال والجزائر ومدغشقر، وأفضل منتخب للسيدات بين الكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وأفضل لاعب صاعد بين أشرف حكيمي المغربي وصامويل شوكويزي النيجيري وفيكتور أوزيمين النيجيري.

طالع أيضا

مرعي: ميتشو قال للاعبي الزمالك إنه مريض قبل مباراة مازيمبي

موعد اللقاء المرتقب بين الأهلي والاتحاد يوم الإثنين

محمد شريف: العودة للأهلي؟ لست موظفا

طلعت يوسف يبحث عن انتصار على الأهلي غائب منذ 4043 يوما

أهداف الأحد.. تشيلسي يضرب توتنام ولاتسيو يسقط يوفنتوس في السوبر

تقرير: فيريرا يقود ناديا برازيليا