لينو: أرتيتا بإمكانه إعادتنا للمنافسة على مقعد دوري الأبطال

قال بيرند لينو حارس أرسنال إن مدربه الجديد ميكيل أرتيتا قادر على إعادة الفريق للطريق الصحيح والمنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال خاصة وأنه لازال هناك العديد من المباريات المتبقية.

بيرند لينو النادي : أرسنال أرسنال

وصرح اللاعب حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "بالطبع أرتيتا يمكنه أن يساعدنا على تقليص الفارق بيننا وبين المراكز الأربعة الأولى، لأنه مازال هناك العديد من المباريات".

وأضاف "سنواجه الستة الكبار ولدينا العديد من الفرص للفوز بالمباريات ضدهم".

وواصل "لازال لدينا إيمان بأن فرصتنا قائمة وأن الأمر مازال بين أيدينا، نرغب في إظهار العقلية الصحيحة، علينا أن نلعب بطريقة جيدة وأعتقد أنه سيكون لدينا فرص".

وأتم "حينما نتحدث فقط حول التكتيك أو الجودة أو ما حدث في الماضي الأمر لا يهم، أعتقد أن الطريقة الوحيدة لفعل أي شيء هي بالعمل بقوة، وأن نستعيد عقليتنا القوية وبعد ذلك أنا واثق من بلوغنا لهدفنا".

أرسنال يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد 18 جولة بفارق 9 نقاط عن أقرب مركز مؤهل لدوري الأبطال وهو الرابع، تشيلسي.

أولى مباريات أرتيتا كمدرب لأرسنال ستكون ضد بورنموث يوم الخميس في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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