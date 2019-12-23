رسميا - الأهلي يواجه بلاتينوم بحضور 10 آلاف مشجع

أرسلت الجهات الأمنية خطابا إلى الأهلي وافقت من خلاله على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق ضد بلاتينوم بطل زيمبابوي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقا لما أعلنه محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

وتتولى شركة "تذكرتي" بيع تذاكر الدخول الخاصة باللقاء الذي يقام يوم السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال على استاد السلام في القاهرة.

الأهلي يتواجد ضمن المجموعة الثانية التي تضم النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم.

وحصد المارد الأحمر 3 نقاط بعد مباراتين، إذ أنه خسر من النجم 1-0، ثم فاز ضد الهلال بنتيجة 2-1.

ويواجه الأهلي مساء الإثنين نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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