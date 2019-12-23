سكاي: أرسنال يفكر في ضم فولاند من ليفركوزن

يفكر نادي أرسنال في التحرك من أجل ضم كيفن فولاند مهاجم باير ليفركوزن خلال سوق الانتقالات المقبلة في شهر يناير. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن أرسنال أرسل كشافيه لمتابعة اللاعب أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة.

وألمحت "سكاي" إلى أن فولاند يعد واحدا من ضمن عدة أسماء سيتم طرحها على مدرب الفريق الجديد ميكيل أرتيتا.

صاحب الـ27 عاما انضم إلى ليفركوزن قادما من هوفنهايم في صيف 2016 بمبلغ 20 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك فولاند خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 7 آخرين.

ويجيد فولاند اللعب في مركز المهاجم والمهاجم الوهمي والجناح الأيمن، كما لعب 10 مباريات بقميص منتخب ألمانيا منذ عام 2014 وسجل هدفا دوليا.

طالع أيضا

وائل جمعة يشارك في مباراة أساطير إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

جوارديولا: كيف ألحق بليفربول؟

لاعب المنصورة: الأهلي يريدني في يناير

فالفيردي الجوكر في أبرز ملامح تعادل ريال مدريد وبلباو

عواد يعلق على الصورة المتداولة في إنستجرام