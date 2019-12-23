عواد معلقا على منشور إنستجرام: مواقع التواصل الاجتماعي باتت مُقرفة

علق محمد عواد حارس الزمالك على منشور متداول في تطبيق إنستجرام لصفحة تحمل اسمه سخرت من زميله محمد أبو جبل.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي في تويتر:"هل يجوز أن أكون نائما ولدي تدريب في الصباح وتصلني 3000 مكالمة من النادي: هل نشرت شيئا عن زميلي وشقيقي أبو جبل. لا أعرف ماذا أقول لكن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مقرفة جدا".

وأضاف "أنا وأبو جبل و(محمود) جنش و(محمد) صبحي أكثر من أشقاء. صفحاتي في فيسبوك وإنستجرام وتويتر جميعها موثقة، وأي صفحة تحمل اسمي غير موثقة لا علاقة لي بها. أتمنى من جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم وحسبي الله في أي شخص يريد خلق مشاكل لي في عملي أو مع زملائي أو مع فريقي العظيم".

وكتبت الصفحة التي تحمل اسم عواد "دائما الجبال خلفي" في رسالة سخرية من أبو جبل حارس الزمالك.

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وجلس عواد احتياطيا لأبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وعواد (27 عاما) هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.

وشارك عواد أساسيا في 7 مباريات مع الزمالك في الدوري وكان حامي عرين الفريق في أول جولتين من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان عواد احتياطيا، لمحمد الشناوي حارس الأهلي، في آخر مباراتين رسميتين لمنتخب مصر اللتين تعادل فيهما أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ويستعد عواد مع الزمالك لمواجهة مضيفه الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري.

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