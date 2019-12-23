قال محمد توكل عبد الوهاب لاعب المنصورة إن ناجي خليل عضو لجنة اكتشاف المواهب في الأهلي أخبره أن الأخير يريد التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح اللاعب المولود في 2000 لـFilGoal.com "كابتن ناجي هاتفني وقال لي استمر بنفس المستوى ولا تتحدث مع ناد آخر لأنك معنا في يناير".

وأضاف "ليس الأهلي فقط من تحدث معي، مسؤولون من حرس الحدود وطلائع الجيش أيضا. والزمالك وسموحة والمقاولون العرب والإسماعيلي هاتفوا وكيلي نبيل أبو زيد".

ويمتد عقد توكل مع المنصورة إلى يونيو 2022.

واللاعب، الذي يلعب في فريق المنصورة منذ نعومة أظافره، يشغل مركز وسط الملعب وبإمكانه المشاركة كجناح أيسر.

وقالت تقارير عدة إن العديد من أندية الدوري المصري الممتاز تأمل التعاقد مع توكل.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بقوة في سوق الانتقالات الشتوية ليحافظ على لقب الدوري المصري الممتاز ولينافس بقوة في دوري أبطال إفريقيا.

وأتم الأهلي تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق ويفاوض نادي لوزيرن السويسري أملا في الحصول على خدمات المهاجم النيجيري بليسينج اليكي.

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