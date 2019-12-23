سكاي: روما ونابولي مهتمان بضم كولاسيناك من أرسنال

ترغب أندية روما ونابولي في الحصول على خدمات سياد كولاسيناك مدافع أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

سياد كولاسينيتش النادي : أرسنال أرسنال

وقال التقرير إن نادي نابولي الذي يقوده حاليا جينارو جاتوزو يرغب في ضم المدافع الدولي البوسني وجعله كأولوية له في السوق الشتوية.

فيما أبدى روما اهتمامه بضم كولاسيناك صاحب الـ26 عاما لكنه لا يسعى لضمه في يناير حاليا إذ أنه يرغب في التحرك خلال الصيف المقبل لكي ينضم بعد رحيل أليكساندر كولاروف مجانا عن صفوف الذئاب. لكنه قد يتحرك إذا ما وجد نابولي أكثر جدية.

ويتبقى لكولاسيناك في عقده مع أرسنال عامين ونصف العام، وكان اللاعب قد انضم مجانا للمدفعجية قادما من شالكه في صيف 2017.

وشارك الدولي البوسني خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

الظهير الأيسر اللندني لعب بقميص أرسنال حتى الآن في 88 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 15 آخرين.

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