سكاي: روما ونابولي مهتمان بضم كولاسيناك من أرسنال

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 11:28

كتب : FilGoal

كولاسيناك - أرسنال

ترغب أندية روما ونابولي في الحصول على خدمات سياد كولاسيناك مدافع أرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال التقرير إن نادي نابولي الذي يقوده حاليا جينارو جاتوزو يرغب في ضم المدافع الدولي البوسني وجعله كأولوية له في السوق الشتوية.

فيما أبدى روما اهتمامه بضم كولاسيناك صاحب الـ26 عاما لكنه لا يسعى لضمه في يناير حاليا إذ أنه يرغب في التحرك خلال الصيف المقبل لكي ينضم بعد رحيل أليكساندر كولاروف مجانا عن صفوف الذئاب. لكنه قد يتحرك إذا ما وجد نابولي أكثر جدية.

أخبار متعلقة

أرتيتا: أوزيل لاعب مهم جدا في أرسنال هل يقصد أرسنال؟ مورينيو: يختارون الآن المدرب صاحب أقل عدد من الهزائم أول شهر ينتظر أرتيتا مع أرسنال.. دربيان ناريان ومواجهة مانشستر يونايتد

ويتبقى لكولاسيناك في عقده مع أرسنال عامين ونصف العام، وكان اللاعب قد انضم مجانا للمدفعجية قادما من شالكه في صيف 2017.

وشارك الدولي البوسني خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.

الظهير الأيسر اللندني لعب بقميص أرسنال حتى الآن في 88 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 15 آخرين.

طالع أيضا

وائل جمعة يشارك في مباراة أساطير إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد

جوارديولا: كيف ألحق بليفربول؟

لاعب المنصورة: الأهلي يريدني في يناير

فالفيردي الجوكر في أبرز ملامح تعادل ريال مدريد وبلباو

عواد يعلق على الصورة المتداولة في إنستجرام

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: منافسة مرتقبة بين سيتي وريال مدريد على ماركينيوس 6 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - الزمالك ممثل مصر في بطولة إفريقيا.. تعرف على النظام الجديد والمواعيد 11 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: أرسنال يفكر في ضم فولاند من ليفركوزن 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أخطر دوري في العالم - حيرة لاختيار أجمل هدف في الجولة التاسعة 27 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: روما ونابولي مهتمان بضم كولاسيناك من أرسنال 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون شائعات مغرضة 52 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك