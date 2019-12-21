ليونبيرج عن غياب أوزيل: كنت سأستبعده بسبب ما فعله حتى إذا لم يكن مصابا

غاب ميسوت أوزيل عن مواجهة أرسنال أمام إيفرتون بسبب الإصابة، ولكنه لم يكن ليتواجد في قائمة الفريق "حتى لو لم يكن مصابا".

أرسنال تعادل سلبيا خارج ملعبه أمام إيفرتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

السويدي فريدي ليونبيرج قاد أرسنال في آخر مباراة له كمدرب، قبل أن يتولى ميكيل أرتيتا مسؤولية قيادة الفريق اللندني.

وتحدث ليونبيرج عن سبب غياب أوزيل أمام إيفرتون قائلا: "أوزيل مصاب ولكنني كنت سأستبعده من اللقاء حتى إذا لم يكن مصابا".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "عندما أخرجت أوزيل في اللقاء الماضي –مانشستر سيتي- ركل قفازه، ونحن لا نقبل مثل تلك التصرفات".

وتابع "أخبرت أوزيل أننا في أرسنال لا نفعل ذلك ولا نقبل مثل تلك التصرفات".

وشدد "أوزيل مصاب ولكنني لم أكن لاختاره لأنني لا أقبل ما فعله".

أوزيل ظهر غاضبا عقب خروجه في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي في لقاء انتهى بفوز كتيبة بيب جوارديولا بثلاثية مقابل لا شيء.

الألماني صاحب الـ 31 عاما شارك في 11 مباراة هذا الموسم وصنع مرتين.

وتحدث أرتيتا عن أوزيل عقب توليه مسؤولية أرسنال، قائلا: "هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا". (طالع التفاصيل)

أرسنال يحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

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