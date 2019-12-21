يستعد إنبي للتفاوض مع بيراميدز من أجل التعاقد مع المهاجم أحمد علي الذي عانى من أجل المشاركة مع الأخير بعدما خرج نهائيا من حسابات سيباستيان ديسابر، المدرب الراحل للتو عن الفريق.

إنبي يأمل الحصول على هداف الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز، ليس وحده، ففي وقت سابق علم FilGoal.com أن الاتحاد وسموحة أيضا مهتمان بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 33 عاما.

وقال زكريا السيد رئيس إنبي لـFilGoal.com:"أبديت رغبتي في اللاعب وأبلغت المدرب حلمي طولان الذي وافقني الرأي، فرصة علي كبيرة في المشاركة بشكل أساسي. سنتفاوض مع بيراميدز".

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب السابق للإسماعيلي والزمالك، أنه تلقى اتصالا من مسؤولي إنبي ورحب بالانضمام للنادي البترولي.

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وتألق علي بقميص المقاولون العرب على مدار 3 مواسم وكان هدافا للدوري في الموسم الماضي برصيد 18 هدفا ليختاره المدرب خافيير أجيري للمشاركة مع مصر في كأس إفريقيا 2019.

وعلق بيراميدز آمالا كبيرة على اللاعب، الذي انتقل من إنبي إلى بترول أسيوط في 2009، لكن ديسابر لم يعول عليه ليصبح مجمدا خارج قائمة الفريق.

ومع خلافة عبد العزيز عبد الشافي لديسابر، قد يغير بيراميدز موقفه تجاه اللاعب ويصبح من الذين يعتمد عليهم في المباريات.

وشارك علي لمدة 5 دقائق فقط في الموسم الحالي من الدوري.

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